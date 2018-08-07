加州橘郡一賽斯納客機墜毀 5名乘客全數罹難

2018年08月07日 15:19 中時電子報 李靖棠

據美國國家廣播新聞網（NBC）報導，近日來國際接連傳出多次小型客機失事的意外，美國加州橘郡（Orange County）週邊，於週日（8/5）也發生一架賽斯納（Cessna）製造、型號為414的雙引擎飛機墜毀，造成機上5名乘客全數罹難的悲劇。

聯邦航空總署（FAA）表示，該架客機康科德（Concord, California）的布恰南機場（Buchanan Field Airport）起飛，飛行過程中曾一度疑似因故障、要轉降約翰韋恩機場（John Wayne Airport）未成功，最後才會在洛杉磯東南方一處停車場墜毀，所幸該客機並未波及地面人群和發生爆炸，除少數車輛受損外，並無他人受到波及。

一架賽斯納414雙引擎輕型客機於加州橘郡墜毀。（圖/美聯社）

一架賽斯納414輕型機墜毀於加州，造成機上5人全數罹難。（圖/美聯社）

機上5名乘客中，飛行員是現年53歲的史考特（Scott Shepherd）、帶著42歲妻子蘿拉（Lara Shepherd），以及妻子在地產業的同事及家人：弗羅拉（Floria Hakimi，62歲）、納維德（Navid Hakimi，32歲）和納希（Nasim Ghanadan，29歲）。他們所屬的公司- 太平洋聯盟國際（Pacific Union）稍早也透過發言人證實，罹難者中三人是該公司職員，並表示他們似乎是前往安納罕（Anaheim）的地產經紀人大會路上，發生這種憾事感到相當不捨。

總部位於美國堪薩斯州威奇托（Wichita, Kansas）的飛機製造商賽斯納，以製造小型通用飛機為主，其產品線包含小型雙座單引擎飛機和商用噴氣機多種。1985年一度隸屬於通用動力、後在1992年轉售給德事隆集團（Textron）至今。此次出事的賽斯納414型，於1968-1985年之間生產、共有約千架的產量，擁有兩具六汽缸的水平對臥引擎，屬於單/雙駕駛客機、最多可搭載8人，最大飛行距離為2,459公里。

(中時電子報)