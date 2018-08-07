婚宴蟑螂出沒　餐廳公布畫面籲新人指認

2018年08月07日 15:33 中時 黃國峰

婚宴蟑螂出現婚宴會館白吃白喝，假裝親友走過收禮金桌。（餐廳提供）

婚宴蟑螂出現婚宴會館白吃白喝，假裝親友，在入口張望。（餐廳提供）

又見婚宴蟑螂，中市知名婚宴會館雅園新潮餐廳婚宴場所內，多位新人敬酒時發現有不認識的人出現白吃白喝，向餐廳方面反應，餐廳行政人員調閱數小時的影片，終於找到這位婚宴蟑螂，主動在不公開社團「爆料公社」公布影片，提醒新人及婚宴同業留意。

雅園新潮一名行政人員在「爆料公社」代表餐廳發言PO文指出： 人生的大事之一莫過於辦一場完美的婚宴；請摯親好友吃頓好料的！相信沒有人希望自己的婚宴場裡，出現不認識的人來白吃白喝！ 近期有多位新人宴後向我們反應，像是敬酒留影的時候發現不認識的人，因此才會引起我們店家的注意，調閱了數個小時監視器後，確定此人就是婚宴小強（混進婚宴場沒付禮金吃囍酒的人）！目前還沒抓到，請台中地區麻煩同行及新人留意此人！

餐廳人員指出，這一名身材微胖的中年男子、膚色偏黑，總是鬼鬼祟祟在入口觀察，趁人潮較多時，沒付禮金就混進會場，然後找到賓客間較不熟識的餐桌，大剌剌的坐下來，吃個半小時就離開，有時還會換廳吃，甚至還看過他打包一瓶紅酒跟果汁離開，根據目前監視器畫面找到的，6月底以來他至少來過3次。提醒新人問清楚參加的親友身份，防止婚宴小強白吃白喝，掃了興致。

雅園新潮董事長羅永梁指出，最近陸續有新人向它們反應，婚宴場合上來了不速之客、白吃白喝，因此幫忙調閱監視器畫面，確實發現不同的場合，有同一個人連續出現，公布監視器畫面希望他能收斂，提醒新人與餐廳同業留意。

警方表示已經取得監視器畫面主動追查，並請業者聯繫所有被害人一起協助警方，屆時將依照詐欺罪嫌追究責任。

(中時 )