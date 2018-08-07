婚宴蟑螂出沒　餐廳公布畫面籲新人指認

婚宴蟑螂出現婚宴會館白吃白喝，餐廳公布長相，提醒新人、同業注意。（餐廳提供）

友善列印
中時
婚宴蟑螂出現婚宴會館白吃白喝，假裝親友走過收禮金桌。（餐廳提供）
婚宴蟑螂出現婚宴會館白吃白喝，假裝親友，在入口張望。（餐廳提供）

又見婚宴蟑螂，中市知名婚宴會館雅園新潮餐廳婚宴場所內，多位新人敬酒時發現有不認識的人出現白吃白喝，向餐廳方面反應，餐廳行政人員調閱數小時的影片，終於找到這位婚宴蟑螂，主動在不公開社團「爆料公社」公布影片，提醒新人及婚宴同業留意。

雅園新潮一名行政人員在「爆料公社」代表餐廳發言PO文指出： 人生的大事之一莫過於辦一場完美的婚宴；請摯親好友吃頓好料的！相信沒有人希望自己的婚宴場裡，出現不認識的人來白吃白喝！ 近期有多位新人宴後向我們反應，像是敬酒留影的時候發現不認識的人，因此才會引起我們店家的注意，調閱了數個小時監視器後，確定此人就是婚宴小強（混進婚宴場沒付禮金吃囍酒的人）！目前還沒抓到，請台中地區麻煩同行及新人留意此人！

餐廳人員指出，這一名身材微胖的中年男子、膚色偏黑，總是鬼鬼祟祟在入口觀察，趁人潮較多時，沒付禮金就混進會場，然後找到賓客間較不熟識的餐桌，大剌剌的坐下來，吃個半小時就離開，有時還會換廳吃，甚至還看過他打包一瓶紅酒跟果汁離開，根據目前監視器畫面找到的，6月底以來他至少來過3次。提醒新人問清楚參加的親友身份，防止婚宴小強白吃白喝，掃了興致。

雅園新潮董事長羅永梁指出，最近陸續有新人向它們反應，婚宴場合上來了不速之客、白吃白喝，因此幫忙調閱監視器畫面，確實發現不同的場合，有同一個人連續出現，公布監視器畫面希望他能收斂，提醒新人與餐廳同業留意。

警方表示已經取得監視器畫面主動追查，並請業者聯繫所有被害人一起協助警方，屆時將依照詐欺罪嫌追究責任。

(中時 )

百箱啤酒散落馬路 台中工業區飄… 林金貴冤獄賠償上看1600萬 網轟…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。