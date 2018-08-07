幼兒園同學「再續前緣」台大醫學系又同窗

2018年08月07日 15:41 中時 張潼

大學指考放榜，建國中學婁庭愷、張克宇考上台大醫學系，巧合的是，2人從幼兒園就是好友，國小、國中因不同校較少聯絡，直到同讀建中才又再碰面，結果最後又一起考上醫學系，要繼續同窗7年。

建中教務主任蔡哲銘表示，因減班關係，今年應屆畢業生參加大學多元入學（含學測個人申請、繁星、指考登記分發等）總錄取人數1035人，比去年少了63人，但錄取台大422人，較去年405人增加17人，可見學生表現突出。錄取國外大學部分則有120人次，包括美國、法國、香港、大陸、新加坡、日本等地大學，都有學生錄取。

值得注意的是，因應多元入學目標，今年建中透過指考錄取大學的比例為52％、534人，較去年61％顯著降低；保送方面，今年16人也比去年9人還多。

今年建中有22人錄取台大醫學系，其中，婁庭愷、張克宇高二參加大隊接力時「相認」，發現彼此是幼兒園玩伴，沒想到又一起錄取台大醫學系。張克宇說，因為國小、國中不同校，所以比較沒有聯絡，但因為從小玩在一起，彼此媽媽也認識，所以同高中之後才有機會再相認，現在又要一起上大學，「也是種緣分」。

而婁庭愷雖不是就讀數理資優班或科學班，但今年他的班級也有另外2位同學傅泓哲、王聖喬一起考上台大醫學系。王聖喬是泰雅族學生，因為對生物、化學有興趣，加上原住民可以加分，決定選擇醫學系就讀，他在校還曾參加「使節團」，幫學校接待到訪的國外學校師生。

另外，北一女中今年畢業生總人數915人，錄取台大254人，占27.8％，錄取國立大學631人，占69％，另有56位學生申請上國外大學，占6％

(中時 )