黨產會認定救團團為國民黨附隨組織

2018年08月07日 15:18 中時 季節 、 王英豪

黨產會無視行政法院認定黨產條例有違憲之虞，將聲請大法官解釋的裁決，持續處分黨產，於7日召開會議，決議認定社團法人中國青年救國團（救國團）為國民黨之附隨組織，理由是救國團曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營。

黨產會稱經調查顯示，救國團為國民黨於戒嚴時期由黨中央決議成立，更透過黨國體制之優勢地位，由政府各單位提供經費預算及各項行政資源來支持組織運作，以供配合國民黨推展各項青年業務。

黨產會表示，救國團雖抗辯自始非國民黨之附隨組織，自成立起均受政府監督，未受國民黨之控制，但如無國民黨藉黨國體制之優勢地位，提供救國團特別之待遇及許可，在戒嚴期間，非官方之「社會運動機構」如何能動員龐大行政資源，藉以執行業務並累積巨額資產？由此，足證救國團曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離該黨實質控制，因此黨產會依黨產條例第4條第2款前段、第8條第5項、第14條及黨產條例施行細則第2條等規定，經黨產會第47次委員會議決議認定為附隨組織。

黨產會指出，救國團自成立迄今，資產累積已達新台幣56.1億元，包括現金等流動資產9.7億元、基金及投資21.7億元、固定資產24.1億元及其他資產0.6億元。多角化營業活動及名下不動產遍及全台灣，依據106年度財報資料，救國團的主要收入有三，分別為青年活動中心共15家，營業收入6.8億元；國民運動中心共13家，營業收入8.8億元；立案補習班共62家，營業收入10.9億元。近六十餘年來救國團透過黨國體制下之特權許可，得以形成現今龐大且錯縱複雜的營業團體，之後雖國民黨逐漸失去其控制影響力，但並未將相關資產歸還國家，反而落入少數私人掌握之中。

黨產會聲稱，救國團經認定為附隨組織後，應依黨產條例第8條第5項在4個月內向黨產會申報財產；依黨產條例第5條及第9條第1、2項規定，其名下之財產，原則禁止處分。若有符合本條例所稱之履行法定義務或有其他正當理由，應於處分後3個月內製作清冊報黨產會備查，若有其他資金動用或財產處分之需要，可依黨產會許可要件辦法向黨產會申請動用。

因救國團龐大之營業項目涉及眾多消費者及員工權益，黨產會表示擬邀請救國團於8日盡速派員至黨產會討論協商後續事宜，並聲稱也將在影響最小的情況下，依法許可救國團之營運支出。

(中時 )