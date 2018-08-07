台灣美食展台中百位主廚合推「花博饗宴」

2018年08月07日 15:42 工商 曾麗芳

漢來美食集團旗下的「漢來軒」，端出美食參加花博饗宴。（圖／曾麗芳）

「2018台灣美食展」將於8月10日至13日在台北世貿展覽館舉行，台中市政府號召台中百位主廚推出「花博饗宴」，選用在地特色食材，並以花入菜、以花為名，將於台灣美食展「繽紛台中館」展出。

台中市副市長張光瑤表示，花博饗宴將為台中11月3日即將舉辦的花博增添風采，歡迎各地旅客到台中看花博、享受美食，感受在地人文風情。

中市府觀光旅遊局今日舉辦「2018台灣美食展－繽紛台中館」百農百廚百家宴花博饗宴活動，百位主廚齊聚，並展示精緻花博餐點，副市長張光瑤、觀光旅遊局長陳盛山等人出席邀民眾來台中逛花博、吃花博餐。

張光瑤表示，百位主廚推出的花博饗宴選用在地食材，並融入花卉元素，要讓來台中品嘗花博餐的旅客回味無窮，透過美味餐點強化觀光效益。

中市觀光旅遊局長陳盛山表示，台中百位主廚推出的花博饗宴，將於8月10日至13日在台北世貿展覽館舉行的台灣美食展「繽紛台中館」展出，花博饗宴以「百農、百廚、百家宴」為主題，分為東方食飲、西方食飲、下午茶三類別，並使用大甲芋頭、外埔火龍果、霧峰香米等在地食材，更以花入菜、以花為名，要用美食盛情款待每一位來台中的旅人。

觀光旅遊局指出，台灣美食展「繽紛台中館」在展覽期間，每日將有16家業者及主廚駐館，民眾於展場「互動拍照區」拍照打卡，或與主廚互動合照，就可獲得限量紀念品1份。

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