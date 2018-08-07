腸病毒「伊科殺手」再發威 中部第1例發病3天死亡

腸病毒疫情雖然下降，台灣中部地區卻出現首例伊科病毒11型重症。（陳志祥攝）

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台灣中部地區新增1例新生兒出生6天感染腸病毒伊科11型，3天後因多重器官衰竭死亡，這是今年以來國內第7例新生兒死亡病例、也是中部地區第1例伊科病毒11型的重症死亡病例，中南部民眾應要提高警覺。

上周國內腸病毒門急診就診共有8739人次，較前一周下降6.4％，近期就診人次趨勢持續下降，但是今年累計23例腸病毒併發重症，其中10例為新生兒（含7例死亡），重症病例感染型別多樣，其中10例感染伊科病毒11型，腸病毒71型4例。

疾管署今（7）日公布2例新增腸病毒重症，疾管署防疫醫師黃婉婷表示，一例是北部2歲男童在7月下旬因發燒、喉嚨痛症狀等症狀就醫，之後出現嚴重嘔吐且肌抽躍症狀再次就醫住院，檢驗結果為腸病毒71型感染併發重症。

另一例是中部新生男嬰於7月中旬出生，黃婉婷指出，這一個案在出生時無異常，因為早產收住於新生兒科加護病房，出生後6天出現肝炎、凝血功能異常、血小板低下等病況，出生第9天因多重器官衰竭過世，經審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。

疾管署副署長羅一鈞說，今年5月以來伊科病毒11型重症集中在北部、東部，這次感染重症的死亡病例卻出現在中部，這是今年中部地區第1例腸病毒重症，顯示疫情的地理區域有所改變，中、南部民眾對疫情也要提高警覺。

由於腸病毒疫情下降，但以目前疫情走勢觀察，羅一鈞推測開學前、後仍有一波疫情高峰，9月底才會真正脫離威脅。

(中時 )

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