影》小心！以色列自殺攻擊無人機Rotem神秘晉級

以色列航空工業公司測試新型Rotem無人機，證明它可以相當精準的快速攻擊微型目標。(圖/以色列航空工業公司)

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中時電子報

以色列航空工業公司(IAI)日前測試新型的Rotem無人機，證明它可以相當精準的快速攻擊微型目標。該公司總經理Boaz Levy宣稱這次測試結果非常成功，證明Rotem無人機能夠完成的任務範圍有相當大突破。

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根據《以色列國防》(Israel Defense)報導，Rotem無人機可成功擊中敵軍目標並摧毀它，屬於一款輕型的自殺攻擊無人機，具備垂直起飛和降落的功能。因此，Rotem足以肩負蒐集情報、偵查、監視以及突擊的任務。

Rotem無人機是一款可以摺疊成長約96公分，寬約18公分，高約13公分大小的4軸飛行器。它擁有很多「自動模式」，一旦指定目標，就可自動觀察和攻擊，不需要有人操作。

報導介紹說，Rotem無人機的設計特點在於，它可以在沒有特殊輔助裝置的情況下，短短幾秒之內就發射成功。而且只需要1名作戰人員就可以操作、攜帶和部署，相當方便。

以色列航空工業公司總經理Boaz Levy對於這架Rotem無人機相當有信心，他認為Rotem可以不受地形限制的執行偵查和監視任務，同時具備感測力和攻擊力，對軍隊而言，極具價值。而且，重點是它在複雜的戰場上可以快速準確的回應敵軍，相當有效率。

(中時電子報)

文章來源：IAI Completes POC of Rotem UAS with Successful Demo

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