校排500多 一中黑馬指考拚上台大

2018年08月07日 15:37 中時 林欣儀

台中一中鄭晉懿因參加社團，成績校排只有5、600名，他高三時全力衝刺，指考錄取台大會計。(林欣儀攝)

台中一中黃睿展校排成績只有5、600名，指考前全力衝刺，每天練習歷屆考題，錄取台大政治系。(林欣儀攝)

台中女中孫子貽(左起)、何硯涵、陽晴卉分別錄取台大法律系、清華資工系。(林欣儀攝)

大學指定科目考試7日放榜，中部多所學校皆端出好成績！一中黃睿展、鄭晉懿平時校排都在5、600名左右，上高三後全力衝刺，除熟讀課本、還要勤練考題，分別錄取台大電機、台大會計。女中何硯涵學測數學成績只考到8級分，她全力拚指考，數學衝到96分，考上台大法律。

參加熱音社的鄭晉懿高一時校排約200多名，後來全力投入社團，校排掉到5、600名，他說，上高三後毅然決定全力拚學測，沒想到考前罹患流感、抱病上場，考完第一堂課數學就知道成績慘兮兮，最後只考了61級分，決定衝刺指考，當時連家人都不太看好。

為證明自己也能做到，鄭晉懿說，指考前那幾個月每天要求自己努力念書，針對不足的科目再加強，像是社會科就要熟讀課本概念、之後練習試題，且大量背英文單字，連搭公車、吃飯空檔都在背，每天至少背30個單字，3個月內就背完指考必讀的7千個單字，英文考到89.5分。

曾經擔任學生會長的黃睿展說，高三時沒有認真念書，校排成績只有5、600名，學測時又遇到考試失常，只考了65級分，且數學連頂標都沒有，決定全力拚指考，3個月時間除大量背單字，更要求自己每周至少寫1至2篇英文作文，最後衝刺階段則每天練習歷屆考題，指考考到509.5分，如願錄取台大政治系。

同樣就讀一中數理資優班的周軒宇、方紹宇及曾思誠、周毓修，指考分別錄取台大醫學系、陽明醫學系與台大電機系，他們笑說，為了紓解讀書壓力，全班瘋狂打桌球，幾乎下課時間都衝去打球，還曾打桌球打到上課遲到、被老師沒收球拍，但其實，「打球對於紓解讀書壓力真的很有用」。

台中女中何硯涵因自覺數學、自然科目較弱，上高三就將目標放在指考，她說，學測數學只有8級分，申請的6個志願全軍覆沒，當時感覺很難過，決定利用指考前的3個月時間最後一拚，每天卯起來寫講義、歷屆考題，也藉由寫試題找出自己不足的地方，終於如願錄取台大法律。

僑泰高中詹和豪因家境清寒，為減輕父母經濟負擔，學測72級分的他原本想讀國防醫學院，卻因體檢未過關，決定拚指考，終於以505.7分的好成績、可錄取醫學系公費生，但他考量姊姊在牙醫診所從事牙體製作工作，決定選高雄醫學院牙醫系就讀。

(中時 )