詐高雄到屏東考察費1.7萬 高市3議員各判3年8月

高雄市議會（資料照/中央社）

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高雄國民黨籍議員唐惠美、柯路加與民進黨籍議員俄鄧‧殷艾2013年組團到屏東考察時，涉浮報國內經建考察費用共1萬7500元，去年被依貪污、偽造文書等罪起訴；高雄地方法院將3名議員依共同犯公務員利用職務詐取財物罪，各判刑3年8月、褫奪公權3年，犯罪所得都追繳，唐的助理郭文仁則判刑1年10月，褫奪公權2年，仍可上訴。

判決指出，高市議會每位議員每年有3萬元額度的國內經建考察費用可報支，但必須以實際花費金額單據實報實銷，而唐等3名議員2013年11月中旬組團前往屏東考察時，明知11月16日當天並未到屏東「紅瓦部落美食館」用餐，且同日晚間未住宿屏東「牡丹民宿山莊」，事後竟透過唐的助理郭文仁向2家不知情業者分別取得空白收據3張及1張。

郭男自行在上開收據上填載日期、品名、買受人、總價、統一編號等項目後，交由柯路加、俄鄧‧殷艾、唐惠美3人向市議會申請核銷國內經建考察費，唐等3議員以此方式各詐得餐費2500元，另共同詐得住宿費用1萬元，總計共詐得1萬7500元。

一審合議庭痛批這3人身為市議員，每月薪資約11萬餘元，經濟不虞匱乏，且其等代表高雄市民職司市政預算審查，本應以身作則嚴格控管公共經費使用與支出，以維護市民權益，竟因貪圖小利，推由郭文仁取得空白單據後向議會詐取財物，柯路加另持與考察無關的加油發票混充因考察支出費用，破壞公務經費核支程序且損害公務員端正形象。

(中時 )

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