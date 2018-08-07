adidas棒球課程登場！球星王柏融、李宗賢聯手開練

2018年08月07日 15:57 中時 吳奕萱

「花賢」李宗賢在體能訓練上，首重強化下肢力量，在守備時可有效提升移位的速度與敏捷性。（品牌提供）

今年夏天，adidas 101球場進化為2018 Sports Base運動基地，為跑步、籃球、棒球等不同項目的運動愛好者，打造體能訓練與專業技巧課程。

日前楊俊瀚於adidas runners跑步課程分享訓練心法，上周(7月30日)則由台灣棒球好手王柏融，與李宗賢聯手擔任客座教練，接力棒球訓練課程，指導UBL大專院校棒球運動聯賽的年輕球員們。

享有「新生代打擊王」美譽的中職好手王柏融，在adidas 2018 Sports Base棒球課程中，親自示範打擊姿勢，並公開平日體能訓練的菜單。「大王」王柏融在示範時，強調揮棒時身體平衡的重要性，也聊到年初赴美訓練，回台後特別加強核心肌群的訓練重度，希望藉此提升打擊的穩定性與爆發力。

王柏融近期維持不錯的打擊手感，日前刷新中職球員累積生涯500支安打的最快紀錄，王柏融表示：「為了提升打擊表現，持續加強重訓，之前教練幫我微調打擊姿勢，我也找到適合自己的節奏，期待下半季再突破自我。」他也勉勵年輕選手，加強體能訓練，與提升棒球技巧都很重要，只要有毅力與決心，訓練成果會反映在場上的表現。

去年奪下「金手套」獎的「花賢」李宗賢，則傳授給年輕學員們場上守備的經驗，透過訓練用彈跳球，模擬場上的不規則彈跳，讓手眼協調能力更進階，提升場上守備表現。李宗賢提到自己在體能訓練上，首重強化下肢力量，在守備時可有效提升移位的速度與敏捷性。

近期傷癒復出，李宗賢蓄勢待發地表示：「之前除了復健，也透過體能訓練強化肌肉力量，希望幫助自己在打擊或守備上，建立更強的信心，也找到更好的節奏。」王柏融與李宗賢也分享平日的體能訓練菜單，並與專業體能教練陳壹豪一起指導來自各校的學生，讓年輕的球員們滿載而歸。

(中時 )