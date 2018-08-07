MLB》陳偉殷：投這麼多變化球 有點意外

2018年08月07日 15:55 中時電子報 盧品青

馬林魚左投陳偉殷7日對戰紅雀拿下漂亮的一勝，這場他用掉91球，投了很多的滑球(33)與曲球(13)，跟以往直球為主、壞球較少的投法大不相同。

陳偉殷賽後表示：「我這場變化球不是普通多，是特別多。投手教練跟我說不必害怕改變。只是我整體上的控球也沒有說特別好，因為跟平常相比壞球還蠻多的(54好球37壞球)，我也沒想到捕手會配這麼多變化球，可能就是要擾亂對手。」

雖然順利拿下勝投，不過停在5.2局有點小小缺憾，陳偉殷希望能乾脆投完6局。當時紅雀馬丁尼茲(Jose Martinez)擊出內滾，結果只殺到衝二壘的跑者。「當時想說抓到雙殺就可以拿下那一局，有點可惜。」

陳偉殷這次還對決了前隊友歐蘇納(Marcell Ozuna)，兩打數被敲1安，第6局兩人第3次碰頭時教練就換下殷仔了。「讓我繼續投的話，我也不會投很好的位置給他。我們以前同隊，我知道他對左右投的差距很大，他自己就跟我說過他喜歡打左投，沒必要跟他硬拚。最後被敲一壘安打是還好，只要不被長打就可以。」

馬林魚教練團也知道陳偉殷在主客場的成績差異不小，原本是昨天(客場對費城人)讓殷仔先發，最後讓他多休1天(改主場戰紅雀)。「畢竟教練團也是為我好，他們只是希望有最好的結果。」

(中時電子報)