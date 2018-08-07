賴神開示！台大校長遴選無關大學自治 教部要有勇氣監督

2018年08月07日 15:51 中時電子報 林毅

台大至今依舊處在沒有校長的離譜情況，引發外界砲轟。對此行政院長賴清德受訪時表示，台大校長遴選與大學自治範疇不同，不能相提並論，依照法令，教育部必須善盡監督責任，如果遴選有問題，那身為主管機關的教育部就必須要拿出勇氣去糾正。

賴清德在昨天(6日)於Yahoo TV的受訪中，被現場觀眾問到大學自治議題，希望賴清德對於因台大遴選案直接造成兩任教育部長走人發表看法。賴清德則是先尷尬苦笑了一下，先說了大學自治大家要尊重，精神也都有，但接著表示「台大校長的遴選與大學自治範疇，例如研究、教學等是不一樣的」，是屬於一個組織，依照法令教育部有權行監督之責，並沒有逾越大學自治範圍。

賴揆接著說，台大校長遴選過程中，很明顯資訊沒有充分揭露，哪個候選人、哪個遴選委員需要利益迴避，只有台大自己知道，其他人都不知道，台大沒有盡到責任，影響到其他參選人權益，因此要求台大重啟遴選。

而對於新任教長葉俊榮看法，賴揆說葉俊榮認為台大是台灣學術之牛耳，為了不影響學生權益，所以花了很大功夫與代理校長、遴委會溝通，只為了盡速找出新任校長，也希望都建立在法治的基礎上解決這個人事案件。

賴揆更舉出政大校長遴選為例，表示「我相信當選人如果沒問題的話，教育部也不會不發聘書」。

但網友不領情，紛紛開酸：「不講幹話會很痛苦」、「小時候都被教說謊會天打雷劈，當時希望不是真的，現在我希望是真的」、「不愧是神，說的話人們都聽不懂」。

(中時電子報)