逐一反駁黨產會說法 救國團：一定會採取司法訴訟

2018年08月07日 17:45 中時 王英豪 、 簡立欣

「強搶民產，違背人權！」黨產會7日下午兩點半宣布救國團是國民黨附隨組織，救國團一小時之後大動作舉行記者會，一級主管全部列席。救國團主任葛永光先是逐一反駁黨產會主委林峯正說法，並表示一定會採取司法訴訟，捍衛員工工作權益，所有業務正常推動，「除非受到政治不當干預。」

葛永光首先表示，黨產會本身法律地位就有違憲之虞，卻做出這樣的決定，救國團不會接受；黨產會在記者會認定的依據也都是陳腔濫調，調查報告不及格。

首先「救國團是由國民黨中改會成立」的說法，葛永光說，歷史學者已經在聽證會講過，當時中華民國政府從大陸撤退到臺灣，要成立一個青年組織，早期救國團還負責國防部戰鬥營的活動，協助軍訓教育等，因此救國團是隸屬在國家之下，不是國民黨之下。

第二，林峯正說救國團歷任主任包括蔣經國、李煥、宋時選、李鍾桂等在國民黨內有較高職務者，從人事看來，救國團是國民黨附隨組織。葛永光反駁，上述主任都是經過救國團指導委員會選出，「今天民進黨政府的外圍組織也有許多黨籍人士，以後是不是國民黨重新執政，也來『轉型正義』一下，把他們都視為附隨組織？」

第三，黨產會提到，國民黨曾決議要救國團主任到國民黨中常會報告，葛永光表示這不是慣例，只有一兩次，他並表示民進黨若要請政府外圍組織負責人到中常會報告，「例如民進黨覺得救國團業務很重要，要我去民進黨中常會報告，我也會去！」

第四，針對林峯正認定「國民黨有給救國團錢，可以證明救國團是國民黨附隨組織」的說法，葛永光說，這是因為過去國防部的大陸工作由國民黨統籌，而救國團大陸組負責青年反共教育，所以經費由國防部情報局撥給國民黨，再由國民黨轉給救國團，不是國民黨發給救國團，「既然是代領轉發，而不是直接發放，更可以證明救國團不是國民黨附隨組織。」

葛永光說，其實黨產會做出這個決定他並不驚訝，「去年我接救國團主任，同仁說第一次聽證會救國團占上風，我說以我的判斷，聽證會都是過場，黨產會一定會用政治判斷，今天也果然如此；歷史會記住這一天！」

葛永光說，救國團一定會採取司法訴訟，總團部一定維護員工工作權益，所有業務正常推動，對社會弱勢團體的公益服務，都正常進行。

他表示，臺灣漸漸走向民主獨裁，現在行政權已經超過立法、司法，這是臺灣現在最大的民主危機，很多人對政府失去信心，國家競爭力慢慢流失；他呼籲民進黨政府「寬容才能造成和解」，臺灣不能再分化。

(中時 )