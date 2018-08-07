3.59億大福彩得主獻愛心 大方捐1500萬元

台彩董事長薛香川（左）代表中獎人將象徵1500萬元善款支票捐出，屏東縣長潘孟安則代為接受。（林和生攝）

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台彩董事長薛香川（左3）代表中獎人將象徵1500萬元善款支票捐出，屏東縣長潘孟安（右3）則代為接受。（林和生攝）
今年4月4日在「金福得彩券行」開出大福彩頭獎，中獎人響應公益慷慨捐出1500萬元，共計將有超過1萬人次因此受惠。（林和生攝）

屏東縣鹽埔鄉今年4月4日在「金福得彩券行」開出大福彩頭獎，頭獎獎金3.59億元由一人獨得，這位中獎人響應台灣彩券公司「買彩券、做公益、積功德」理念，慷慨捐出1500萬元予屏東縣政府、鹽埔「慈天宮」與中國信託慈善基金會，共計將有超過1萬人次因此受惠。

台彩公司受中獎人委託7日舉辦「捐贈記者會」，由台彩公司董事長薛香川、總經理蔡國基及屏東縣長潘孟安共同主持，薛香川代表中獎人將象徵1500萬元善款支票捐出，潘孟安則代為接受，慈天宮主委林文瑞與中國信託慈善基金會主任何惠萍共同見證。

薛香川表示，中獎者是屏東人、年約50歲的男性上班族，抱持著「有買有機會」信念，長期購買電腦型彩券，每次消費500至1000元，這次到「慈天宮」拜拜，接著至對面彩券行購買6注自選大福彩，以自己與家人生日自選號碼，其中一注幸運中到頭獎。

根據統計，台彩頭獎有70％為電腦選號，其中3成是自選，薛香川直言，這名中獎者可說是受到財神爺眷顧。

(中時 )

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