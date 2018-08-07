全家、台灣大跨界攜手 聯名會員劈腿享好康

2018年08月07日 16:12 工商 劉馥瑜

全家便利商店與台灣大哥大「WALI智慧錢包」跨界聯手，推出「聯名會員」制度至今人數快速成長，朝10萬會員數邁進！雙方今（7）宣布，即日起至8月28日推出「聯名會員咖啡月」活動，凡於Wali APP綁定「WALI x全家」聯名會員，並首次於Wali APP全家專區購買預售商品，即贈中杯冰美式咖啡乙杯。

業者指出，聯名會員不僅享有全家消費優惠及咖啡寄杯跨店取等便利服務，持WALI手機悠遊卡在全家便利商店消費，還可同時累積全家會員與UUPON點數，累積的UUPON點數可折抵台灣大哥大電信帳單，活動期間，還有機會抽中全家抽取式衛生紙20串等聯名會員獨享的好康優惠。

全家便利商店E-Retail事業本部副本部長林志清指出，全家會員逾700萬，跨產業的聯名會員服務，可提供消費者多元加值服務，進而增加會員黏著度，為會員經營重要佈局策略。據統計，加入聯名會員的消費者，月均消費次數較以往提高10％，人均消費金額也較未加入聯名會員的一般全家會員高出25％，有效提高消費者忠誠度。他說，台灣大哥大為全家與電信產業聯名會員首例，期盼此次「聯名會員咖啡月」活動，可帶動雙方會員再成長。

台灣大哥大新創服務副總經理詹兆源表示，台灣大目標打造「手持WALI處處VIP」的服務體驗，今年與全家便利商店的結盟合作，堪稱是電信公司與連鎖通路聯手發展會員經營的創舉。台灣大哥大擁有700多萬實名驗證且高忠誠度的電信用戶，結合全家便利商店全台逾3千家門市經營聯名會員，讓消費者從日常生活中時時享受會員禮遇。

未來雙方還將結合聯名會員的大數據分析，每月推出聯名會員專屬優惠活動，期望能帶給消費者最需要且最便利的體驗，讓手機就是會員卡，吸引更多聯名會員一起享受VIP級的禮遇。

(工商 )