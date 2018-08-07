千杯不醉不代表酒量好！醫師：肝臟恐遭損害

2018年08月07日 16:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

歡度佳節、朋友聚會，為「助興」有些人會「乾一杯」！經醫學證明，適量飲酒可降低膽固醇，強化智能，激發靈感等！有些看似「酒量好」的人，還能喝上好幾杯「不會醉」，但醫師指出，千杯不醉不代表酒量好，實際上「肝臟可能早已損害嚴重」。

廣告名言說，「肝不好人生黑白，肝好人生彩色！」肝是能調節人體血液，促進新陳代謝、保證人體的免疫和解毒功能。一旦肝臟損傷，容易出現雌激素失調、免疫力下降、還會惹來脂肪肝、肝功能衰竭等疾病。

仁禾診所院長郭東恩醫師表示，從日常飲食到藥物攝取都需經由肝臟代謝，其中對肝的工作負擔最顯著的莫過於飲酒，飲用300cc的啤酒，正常機能的肝臟大約需要2至3小時才能代謝完畢。

有些人號稱「千杯不醉」，其實多半是腦神經細胞對於酒精刺激的生理適應，看似「喝不醉」，但肝臟可能早已損害嚴重。而酒精還會阻礙脂肪代謝，加劇內臟脂肪囤積，繼而容易形成脂肪肝及併發代謝症候群。

據研究發現，台灣人有高達47％基因中缺乏脫氫酶(ALDH)，如人體沒有脫氫酶將一級致癌物「乙醛」代謝成醋酸，該物質長期累積在體內，罹患癌症高出一般人50％，依據陳與國博士團隊以位於花蓮壽豐立川漁場的黃金蜆萃取物為研究樣本，經動物實驗發現，黃金蜆可提高代謝酒精的酵素活性，並降低肝臟的發炎指標。

郭東恩醫師建議，護肝之道在於減少酒精飲用，同時也要盡量避免食用含有化學合成添加物的食品，例如代糖、色素、香料、奶精等，因上述物質均需要經由肝臟代謝，另外還需減少攝取反式脂肪，以避免脂肪肝形成，而蔬果穀物種植使用的農藥、催化賀爾蒙，禽畜飼養施打的生長激素，長期食用也會造成肝臟生理負擔，因此挑選食材時不可不慎。

此外，據大陸健康網站報導，肝功能不好的患者也要多休息，建議晚上11點前入睡，因晚上11~凌晨3點是肝臟排毒調養的時間。而在夜間11點開始，體內的血會流到肝來進行休養，若熬夜不休息調養，肝一定會受影響。

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(中時電子報)