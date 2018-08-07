里長鄉親藝文界同心　搶救台灣第1茄苳樹王公

2018年08月07日 16:30 中時 沈揮勝

埔里鎮「茄苳樹王公」所在地同聲里里長周文棋，疾呼發揮在地力量、搶救老樹。（沈揮勝攝）

搶救施工前，鄉親祝禱祈福。（沈揮勝攝）

全台第一「茄苳樹王公 」樹蔭下，留下多少「茄苳腳」鄉親童年回憶。（沈揮勝攝）

鄉親祈福。（沈揮勝攝）

藝文界人士共襄盛舉；圖為知名畫家許民盛寫生、紀錄。（沈揮勝攝）

家住「茄苳腳」的知名畫家王昌淳。（沈揮勝攝）

住所離老樹僅200公尺的資深畫家沈政瑩。（沈揮勝攝）

「茄苳腳」畫家饒淑英，畫下值得紀念的一刻。（沈揮勝攝）

「茄苳樹王公 」樹冠寬廣。（沈揮勝攝）

由台大學者實測驗證，台灣最高齡闊葉樹埔里鎮「茄苳樹王公 」，長期坐困廢墟與雜草間；當地里長周文棋疾呼救援、鄉親與藝文界同心配合，巨木去年底重見天日，最近又獲新北市金樹機構董事長張福源等熱心人士奧援，7日委由樹醫專家改善根系與生長環境，期盼幾個月後，呈現健康榮景。

「看到它能呼吸到自由空氣，真的既高興又欣慰！」家住茄苳腳，距老樹僅數百公尺的資深畫家王昌淳、沈政瑩、饒淑英等3人，知名畫家許民盛、鄧文淵、康翠敏等藝文界人士，上午8點起陸續抵達老樹外圍，在不影響施工前提下，用水彩、炭筆寫生描繪，紀錄這一刻。

事實上，埔里「茄苳腳」聚落名稱，就是源自這棵超級巨木。它是埔里歷史的縮影，見證漢人還沒遷來之前，到滿清、日據及現在，整個埔里發展史。

樹旁興南宮曾在1985年委請學者實測，樹高17公尺、胸圍12.3公尺、樹齡1229年；時過33年，現今實齡應為1262歲。

這樣的樹齡，也是已知台灣最大闊葉樹，信義鄉知名的巨樟神木，材積比台灣任何1棵樟樹公神木，都要大上數十倍，但它實測為700多歲，遠遠比不上「茄苳樹王公 」的逾千樹齡。

該樹在921地震後，外圍2面被建商落跑留下的未完工建物廢墟圍困；另兩邊則因屬私有地遭阻隔，鄉親長期無法親近、讓人搖頭嘆息！

去年底，老樹所在地同聲里里長周文棋接任興南宮主委，與許姓地主商量獲允諾接手代管並打開圍籬，讓它重見天日。許姓地主同時答應，願以便宜合理價錢出讓老樹所在那塊土地，他疾呼奔走獲得鄉親、藝文界支持，發揮在地力量，擬透過小額募款價購老樹基地。

金樹機構張福源與張和燊等熱心人士，分別捐款25萬及5萬拋磚引玉，並委請有「樹醫」美稱的中興大學副教授劉東啟幫忙救治。到場關心者包括縣議員廖志城、許阿甘、林芳伃等數十人。周文棋強調，懇請媒體幫忙、樂見在地力量，但不要政治介入。

(中時 )