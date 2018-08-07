研究發現 黃金蜆可助解酒

仁禾診所院長郭東恩醫師分享肝臟知識。林周義／攝影

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林周義

人們常說，無酒傷心，有酒傷肝。肝病是台灣最常見的疾病之一。許多人在飲酒後，都會出現酒醉、臉紅的表現，這是有害物質代謝的生理機能常見的症狀。根據美國史丹佛大學的研究，在台灣有高達47％的民眾基因中缺乏脫氫酶(ALDH)，酒精代謝酵素。

台大食品科技研究所陳與國博士與他的團隊以立川漁場的黃金蜆萃取物為研究樣本，研究發現黃金蜆的萃取物，提高了肝臟酒精代謝酵素 (ADH與ALDH)的活性，達到解酒的效果。

仁禾診所院長郭東恩醫師表示，肝臟是一個化學工廠，從日常飲食到藥物攝取都需經由肝臟代謝。其中最傷肝的莫過於飲酒了，一杯300cc的啤酒，正常機能的肝臟大約需要2至3小時才能代謝完畢。「千杯不醉」，多半是腦神經細胞對於酒精刺激的生理適應，看似「喝不醉」，但肝臟可能早已損害嚴重。

此外，酒精也會阻礙脂肪代謝，造成脂肪肝及併發代謝症候群。郭東恩醫師建議民眾，護肝之道在於減少酒精飲用，同時避免食用含有化學合成添加物的食品，例如代糖、色素、香料、奶精等。而蔬菜水果所使用的農藥、催化賀爾蒙，及禽畜飼養的生長激素在長期食用後，也會造成肝臟生理負擔，挑選食材時需謹慎。

郭醫師也提醒民眾，體檢時肝功能顯示正常，不代表肝臟絕對健康，仍需輔以相關醫學影像檢查如超音波、電腦斷層掃瞄，排除結構性肝病變。日常生活中，多攝取富含肝醣、必須胺基酸以及可增加製造代謝酵素的食品及有護肝功效認證的保健品。

(中時 )

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