彰化看守所父親節懇親「抱著孩子的感覺好好」

2018年08月07日 17:14 中時 鐘武達

彰化看守所7日舉辦父親節懇親活動，收容人展現父愛為女兒綁辮子。（鐘武達攝）。

父親節前夕彰化看守所7日與台灣更生保護會彰化分會聯合舉辦「大手拉小手．親子玩手作」懇親活動，為人父的5名受刑人緊抱著孩子不斷討親親，還錄製自己說的故事光碟送給孩子帶回家聽，場面感人又溫馨。

看守所所長吳永琛說，彰所去年起開始推動「枕邊細語─為孩子說故事」計畫，協助收容人錄製故事光碟，讓為人父、為人母的收容人可以將愛送回家陪伴小孩，每天可以為孩子說故事。

「大手拉小手．親子玩手作」活動共有5名表現良好的收容人與前來懇親的16名親人共度 ，彰所特別邀請好時光玩手作《卡哇依襪娃娃》作者黃子寬帶領大家共讀繪本「擁抱」，並將故事主角「刺蝟」製作成襪娃娃。

來，爸爸親1個！入獄後只能透過鐵窗看到孩子的「阿倫」，這是4個月來第1次可以用雙手感受孩子的體溫，他珍惜與孩子相處的每1秒，為女兒順頭髮、綁辮子，還不時向依偎懷中撒嬌的孩子討親親，他說「抱著孩子的感覺，很好、很紮實」。

「爸爸回家，一定每天抱你、說故事給你聽」，第2次參加家庭支持活動的阿源說，以前工作忙碌很少與孩子互動，入監後只能透過接見窗口和兒子簡單聊幾句，那種滋味很難受，出獄後，希望能夠好好陪伴孩子成長，不讓孩子也迷失。

(中時 )