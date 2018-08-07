司改國是會議報告記者會：修正通過的法律類達18項

司法改革第2次半年進度報告記者會，由行政院政務委員羅秉成主持。（張孝義攝）

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司改國是會議第2次半年進度報告記者會，7日由行政院會同司法院及法務部共同舉行，行政院政務委員羅秉成表示，司改國是會議在第2個司法改革進度中修正通過的法律類達18項，已提出法律草案也達23項，跨院、跨部會的協力合作，除協調完成87大點次、303個子點次的主、協辦機關外，為推動落實各點次決議，建置了「司法改革進度追蹤資訊平台」，於今年5月16日正式上線，民眾可於該平台瀏覽各機關提出的回應表。

法務部長蔡清祥報告在第2個半年中法務部各項司改作為，強調持續依循人權保障、追求公義及維護社會安全的理念推動司改，具體項目包括推動各級檢察署更名全數去法院化、未來一審判決書公開後，起訴書也將隨之公開、完成「國際司法互助」與「財團法人法」的立法、「公職人員利益衝突迴避法」修正等10項。

司法院秘書長呂太郎說明司法院這半年來司改進度重點包括，建構大法官審理案件新制，未來大法官不再以「會議」的型式釋憲；完成終審法院大法庭制度的修正草案；推動「金字塔型」訴訟及法院組織；完成「國民參與刑事審判法」制定案並舉行試辦等10項。

展望未來司法院方面將持續推動金字塔型訴訟的立法；推動商業事件審理法完成立法程序等10項。法務部方面則將推動行政簽結的法律化；推動律師法修法；公、私部門吹哨者保護法制之整合等6項。

(中時 )

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