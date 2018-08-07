竹蓮寺七娘媽生七夕來輭轎登大人

2018年08月07日 16:53 中時 陳育賢

新竹市竹蓮寺將於17日舉辦依循古禮的七夕成年禮活動，歡迎青少年朋友前來「輭轎腳」轉大人。（陳育賢攝）

新竹市竹蓮寺17日將依循古禮舉辦「七夕成年禮」活動，市長林智堅（左）與竹蓮寺主委許修睿7日邀請青少年朋友前來轉大人。（陳育賢攝）

新竹市竹蓮寺17日將依循古禮舉辦「七夕成年禮」活動，市長林智堅（左）與竹蓮寺主委許修睿7日邀請青少年朋友前來轉大人。（陳育賢攝）

新竹市竹蓮寺17日將依循古禮舉辦「七夕成年禮」活動，市長林智堅（左）與竹蓮寺主委許修睿7日邀請青少年朋友前來轉大人。（陳育賢攝）

新竹市竹蓮寺依循古禮舉辦的七夕成年禮活動今年邁入第17年，市府將於17日連續第3年與竹蓮寺合作擴大辦理，市長林智堅與竹蓮寺主委許修睿7日邀請青少年朋友前來「輭轎腳」、「脫絭」、「飲成年酒」轉大人，晚上再來聽演唱會，過個浪漫七夕夜。

身兼新竹市議會副議長的竹蓮寺主委許修睿表示，17年前全國只有台南市依循古禮理成年禮，而北部地區只有竹蓮寺從2002年開始辦理，今年已經邁入第17個年頭，希望讓更多年輕學子有機會參與這項富有文化意涵的活動，也讓這珍貴的傳統文化繼續傳承下去。

林智堅則表示，竹蓮寺不只是大新竹地區的信仰中心，更是全台唯二、北台灣唯一保留「做16歲」的傳統廟宇，成年禮能讓孩子們感受「轉大人」的責任感，孩子們在當天就將成為城市裡非常重要的1分子。

許修睿說，其實很多有點年紀的朋友應該都有記憶，早年的成年禮都是在家裡辦，要轉大人的小孩會在農曆7月7日七娘媽生日這天，先拜拜後再鑽轎腳，完成成年儀式。

竹蓮寺希望傳承這項民俗傳統，年年擴大舉辦，儀式都依循古禮，包括「輭轎腳」、「脫絭」、「飲成年酒」，希望讓青年學子親身體驗，認識成年禮儀式，同時透過輭轎腳祈福，讓孩子們意識到已經成人，要學習謙卑、負責任的態度，當天歡迎2002年次、2003年次的青少年朋友一起歡喜轉大人，目前團體名額已滿，個人仍可向竹蓮寺報名。

另，當天晚間在廟前廣場還有七夕晚會，邀請到韓系少女偶像、田亞霍、Beatbox神人─李昶俊、火辣女神─舒子晨NIKITA、搖滾男神─謝和弦、與大家一同浪漫歡慶七夕夜。

(中時 )