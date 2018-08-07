中市深耕品德教育 14校、12師獲推動典範標竿肯定

台中市政府教育局推動品德教育，市長林佳龍7日於國小校長會議中，頒獎表揚今年度品德教育推動典範標竿學校。（陳世宗攝）

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台中市政府教育局推動品德教育，鼓勵各級學校透過課堂教學及活動，讓學生實踐良善於生活中。今年度品德教育推動典範標竿評選共14校、12師獲獎，分別於7日國小校長會議及8月31日國中校長會議表揚！教育局指出，獲獎學校及教師將於9月28日教師節進行分享，推廣校園品德教育扎根。

教育局長彭富源說，該局除鼓勵各校將品德教育納入總體課程計畫推動，並訂每學期開學第2週為「品德教育週」，推廣結合品德教育核心價值舉辦多元活動。為深化校園品德教育落實，訂定「台中市品德教育推動典範標竿評選計畫」，對學校校務推動類及教師班級經營類評選，選出金質獎、銀質獎及銅質獎。

彭富源指出，今年度校務推動類標竿學校中，新興國小、瑞井國小、大安國中、黎明國中、台中家商、明德高中榮獲金質獎；軍功國小、中正國小、弘文高中（國中部）、中山國中、華盛頓高中獲銀質獎；高美國小、中華國小、台中一中獲銅質獎。

教育局表示，班級經營類年度標竿教師有忠孝國小段淑如、僑泰高中許秀萍及鄭美蕙、光明國中尤彥傑、中港高中蔡芳伶、慈明高中莫玉玫獲金質獎；中港高中雷明憲、僑泰高中魏伶如、弘文高中蕭至涵、華盛頓高中黃苓娟獲銀質獎；大業國中謝妙美及吳佩倪獲銅質獎。

(中時 )

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