原民風、道教服！「愛丁堡藝穗節」台灣味好吸睛

2018年08月07日 16:32 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

用衣裳、歌聲、舞蹈、戲劇秀出台灣美！全球表演藝術年度盛事「愛丁堡藝穗節」8月在英國蘇格蘭首府盛大登場，台灣季表演團隊於8月6日下午選在舊城區最熱鬧的「皇家英哩大道」(Royal Mile)進行聯合街宣，4大團隊全員會師踩街，有原民風、道教服、爆炸頭假髮等，繽紛歌舞為愛丁堡的節慶歡樂氣息增添濃濃的台灣味。

駐英國代表處林永樂大使、愛丁堡辦事處連建辰處長、駐英國代表處文化組賴秀如組長特地來到街宣現場，與台灣季表演團隊展開大遊行，各團隊均以精製劇服或特殊造型出場，令觀眾大為驚豔。

2018台灣季-身聲劇團。（攝影-高志鵬，文化部提供）

來自屏東三地門的蒂摩爾古薪舞集，身著排灣族傳統族服領頭，先聲奪人；長弓舞蹈劇場張氏四兄弟，穿著白色T恤，展現清新風格；來自嘉義的阮劇團全員換上主角李爾王的戲服，吸引目光；身聲劇場則戴著爆炸頭假髮，穿上色彩鮮豔的戲服，成為焦點。

2018台灣季-長弓舞蹈劇場。（攝影-Bircan_Birol，文化部提供）

阮劇團身穿道教服飾，大力吹響台灣傳統樂器「龍角」之後，所有遊行隊伍出發，持續大聲歡呼「Taiwan Season, We are back!」，陣容龐大的「台灣季」遊行隊伍，成為大街上最受矚目的隊伍，所到之處不斷獲得觀眾歡呼喝采。台灣味好

「台灣季」4團隊並在遊行後登上皇家英哩大道舞台區，輪番上陣演出節目的精采片段，包括在愛丁堡重要場館Summerhall演出的身聲劇場《在自己的房間》、阮劇團《家的妄想》，以及在蘇格蘭國家舞蹈中心Dance Base演出的長弓舞蹈劇場《Bon 4 Bon》、蒂摩爾古薪舞集《心事誰人知》。最後，所有團隊以排灣族四步舞圍成一圈，並廣邀現場觀眾加入共舞，大聲歡唱歌謠<我們都是一家人>，展現跨越國界的表演藝術熱情，為台灣季大遊行畫下完美句點。

在文化部支持下，台灣季今年邁入第5屆，表演團隊在愛丁堡演出首週即大獲媒體好評，包括蒂摩爾古薪舞集、長弓舞蹈劇場、身聲劇場獲得專業媒體《Broadway Baby》、《The Wee Review》及《fest》等專業媒體5顆星及4顆星強力推薦。今天聯合街宣過後，各團隊均信心滿滿，要在接下來的3週期間，讓第5屆台灣季成為愛丁堡藝穗節最精彩亮眼的焦點。

除了台灣季表演團隊，此次來到愛丁堡藝穗節演出的興傳奇青年劇場、台師大表演藝術研究所及軟綿尾巴組也共襄盛舉，加入大遊行的行列，在愛丁堡皇家英哩大道一同展現台灣表演者的最高熱情。

(中時電子報)