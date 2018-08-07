屏東羽球小將遠征大馬 拍下李宗偉接班人

2018年08月07日 16:53 中時 林和生

屏市仁愛國小羽球隊首次參與國際賽，在馬國居鑾羽球錦標賽中狂掃3金1銅，堪稱賽事大贏家。（林和生攝）

甫於日前結束的馬來西亞居鑾全球羽球錦標賽，屏東市仁愛國小7名小將跨海挑戰，豪取3金1銅，其中Ｕ10男單選手李品毅，一路過關斬將，更在冠軍賽強碰有大馬羽球一哥李宗偉接班人之稱的賽事第一種子，李以直落二比數輕取對手，打得現場鴉雀無聲。

仁愛國小近年積極發展羽球單項，且在國內賽事嶄露頭角，今年更接受合作金庫贊助，成為全台合庫唯一認養的國小球隊；為提升選手國際視野，特地利用暑假出國以賽代訓，首次海外行就傳回捷報。

教練李岳達指出，這場賽事是馬來西亞重要盃賽，各俱樂部都派出重點培訓選手參賽，更廣邀鄰近國家參與，屬於高強度比賽，原本抱著練兵心情參加，一直提醒小選手要平常心，但看到這種大場面，連教練都開始緊張。

今年將升小五的男單選手李品毅，從八強賽就陸續碰上同齡層的大馬排名前三名，冠軍賽更對決大馬第一單，現場所有歡呼聲都在為地主隊加油，他則展現旺盛鬥志，以兩個21比14、直落二拍下冠軍。

教練透露，從八強就陸續被檢舉，對手教練都不敢置信10歲孩子有如此成熟球技，更在完賽後排定年底將來台灣進行移地交流。

李品毅說，小一因著父親關係開始接觸羽球，雖然練球辛苦，也有打不好的時候，但遇到挫折更能激發鬥志，堅持下去就會有成果，這一趟大馬行真的獲益良多。

(中時 )