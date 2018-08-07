期望基本工資勞資有共識 勞動部：絕不會讓資方缺席

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基本工資審議委員會將於16日召開，針對外傳有資方委員不參加會前會一說，勞動部強調「絕不會讓委員缺席，希望勞資雙方代表可以有所共識」。另外部長許銘春回應，日前行政院院長賴清德說勞工平均薪資4萬8000元可向老闆要求一事，她說賴清德所講的是客觀統計數據，平均薪資透明化能讓勞資共享經濟果實。

基本工資審議委員會將在16日登場，而13、14日分別是勞方與資方的會前會，讓勞資雙方可先相互交換意見。

勞動部部長許銘春與媒體餐敘時表示，會前會能讓勞資雙方先各自溝通，有助於委員會的共識討論。針對外傳謠言恐有資方委員為抗議而缺席資方會前會一說，許銘春澄清目前並無聽到相關消息，勞動部會盡全力讓勞資委員都來開會，避免重演2年前資方集體缺席抗議的狀況再發生。

被問及官方期望基本工資調整幅度與時薪月薪是否漲幅相等一事，許銘春表示調整幅度仍須待審議委員會討論出共識再決定，她贊成賴清德所說的「時薪需要多加照顧」，但仍會以委員會討論出的結果為主，希望能討論出勞資雙方皆可接受的方案，而非使用投票或其他讓步方式。

另外有關賴清德所述「勞工平均薪資4萬8000元、勞工可向老闆爭取」一事，許銘春說「賴院長所說的是客觀的透明化數據，有助於讓勞資雙方了解平均薪資數字，希望透過透明化數據，讓勞資雙方共享經濟的果實」。

(中時 )

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