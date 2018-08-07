指考放榜 彰中蔡宜芳錄取清大物理 彰女吳奕璇差點上台大法律

個頭嬌小的蔡宜芳，是彰中科學班的高材生，未來仍立志要赴美求學朝醫學工程、仿生義肢等領域鑽研。（彰化高中提供）

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彰化高中數理資優班的蕭邵謙，參加金融戰略王大賽後開啟了對世界金融與法政的興趣，指考高分錄取第一類組的台大法律系。（彰化高中提供）
彰化高中新任校長王延煌表示，今年學生成績亮眼，要感謝前校長吳文宗的辛勤耕耘。（謝瓊雲攝）
吳奕璇(左)考出全校第一類組最高分，卻因成績複查，差一點點就上台大法律系，校長陳香妘也勉勵她別氣餒。（謝瓊雲攝）
高挑清秀的吳奕璇很有正義感，將來想當檢察官、或律師。（謝瓊雲攝）

大學指考放榜，彰化高中科學班的蔡宜芳因申請美國麻省理工學院失利，再戰指考後錄取清大物理系，原本數理資優班的蕭邵謙則因參加金融戰略王啟發對法政金融的興趣，志向大轉彎考取台大法律系。彰化女中吳奕璇原本確定以全校最高分錄取台大法律系，卻因成績複查反倒少了1.6分，最後錄取政治系。

彰中科學班的蔡宜芳，對理工科瘋狂著迷，因在網上看了麻省理工學院教授研發仿生義肢的影片，也對生物力學和醫學工程產生興趣，高中時期全力朝留學方向努力，學測69級分卻捨棄申請入學管道，3月中後MIT來信確認未錄取，她重新投入指考、全力衝刺，以421.65分錄取清大物理系，強項英語科還考出94.3高分。上大學後她希望能以雙主修或輔修方式學習工科課程。

數理實驗班的蕭邵謙則因參加全國高中職「WGP金融戰略王大獎賽，投入大量心力研究此桌遊、追蹤了解資本市場發展，而對法政涉獵頗深，學測66級的他決定報考指考第一類組，如願錄取台大法律系。

彰中新任校長王延煌表示，今年應屆數理資優班和科學班，全班都錄取國立大學，語文資優班也有78%學生錄取國立大學，適逢12年國教上路後第二屆學生上大學，全校經特招與免試入學策略調整，高達54%的畢業生錄取國立大學，要感謝屆齡退休的吳文宗校長耕耘有成。

另外，彰化女中吳奕璇學測僅64級分，成績不理想，這次在指考中一吐怨氣考出425分是全校第一類組最高分，卻意外因申請複查又少分，她推測是電腦閱卷時答案卡汙損導致錯誤判讀；原本心情嚴重受影響，但在師長與家人鼓勵安慰下，她振作起來說，開學後一定要努力轉回法律系！

員林國中畢業的吳奕璇家住大村，每天搭火車通勤，家中務農種葡萄，她的偶像是徐志摩元配張幼儀，雖然失婚卻仍能成為銀行界女強人；個性充滿正義感的她，希望通過司法官考試、律師考試，未來成為檢察官或律師。

(中時 )

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