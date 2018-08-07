績優環保志工爸爸60人接受表揚

花蓮縣長傅崐萁表揚績優環保志工爸爸邱全斌。（范振和攝）

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范振和
花蓮縣長傅崐萁分批與績優環保志工爸爸合影留念。（范振和攝）

花蓮縣環保局感謝長年守護花蓮美好家園的環保志工們，7日下午在縣政府大禮堂舉辦「107年度績優環保志工爸爸表揚典禮」，縣長傅崐萁頒獎表揚60位得獎人，感恩無怨無悔做環保，讓花蓮鄉親、遊客都能共享美好環境。

各鄉鎮績優志工爸爸們默默守護環境整潔，有不少頗為高齡，其中，花蓮市元極舞環保志工85歲的吳客云仍參與淨灘、掃街，且認養花蓮市信義國小，每周打掃校園、進行資源回收作業。更值得一提的是，新城鄉七星潭社區環保志工潘清宗然只有一隻手，仍穿梭大街小巷打掃或宣導，令人感佩。

縣環保工作促進會成員邱全斌更是特殊，上午榮獲全縣模範父親，下午又接受績優環保志工爸爸表揚，他不分寒暑長期認養大本公園，認真服務精神，素為鄰里稱道。花蓮市蓮安關愛協會環保志工隊黃添蘭不只擔任環保志工多年，更帶領家人一起動手做環保。

傅崐萁指出，城市的格局決定於鄉親是不能為家鄉誠心付出，因而，他一出門，都會查看路上有沒有垃圾，他籲請大家「隨手做環保，花蓮會更好！」環保局長饒忠也希望，透過績優環保志工的表揚，能讓更多鄉親重視環保，加入環保愛花蓮的行列。

(中時 )

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