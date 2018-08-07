臺北青少年桌球公開賽 23日、26日有摸彩

2018年08月07日 16:52 中時電子報 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

隸屬國際桌球總會（ITTF）世界青少年黃金級巡迴賽的2018臺北青少年桌球公開賽，將於8月22日到26日在臺北體育館舉辦，地主派出男將黎昕陽、黎昕佑，女將陳亭婷、簡彤娟等實力派小將，希望金牌留下來。

今年賽事中華民國桌球協會第七次承辦，也是第三年升等黃金級賽事，就任一個多月的新任理事長林茂榮表示，有鑑於成人國手的發展有斷層，目前會努力朝青少年選手這塊來栽培，期待這群新生代好手能在2024年巴黎奧運嶄露頭角。

目前在18歲女子世界排名居第11的國泰人壽小將陳亭婷，國中時就曾在台北青少年公開賽越級挑戰18組，今年已經18歲的她是第7次參賽，也是最後一次參賽，過去最佳成績是15歲組團體、雙打第一，，今年目標單打進8強，而明年她就要挑戰成人組賽事了，她認為成人組在球速、質量和青少年組有落差，現階段透過多跟成人組訓練來適應，至於奧運夢，她謙虛說前面還有很多學姐在，只能先以當其他賽事國手為努力目標。

新生代桌球女將陳亭婷。（記者陳筱琳攝）

黎昕陽、黎昕佑兄弟相差三歲，兩人從小學二年級就開始打桌球，每天練球超過5小時，曾在2014年同時當選青少年及少年國手，成為家鄉苗栗一段美談，目前黎昕陽18歲男子世界排名第15，弟弟黎昕佑在15歲男子世界排名第9，是備受期待的新生代男將。

黎昕陽（左）、黎昕佑兄弟檔，曾一同入選國手，是苗栗之光。（記者陳筱琳攝）

2018臺北青少年桌球公開賽有日本、韓國、香港、新加坡、泰國、印度、伊朗、比利時、葡萄牙、美國、加拿大及地主台灣等12國，160位選手角逐18歲男子、15歲男子及女子團體、單打、雙打等12個項目，總獎金1萬1800美元，8月23日團體賽決賽及26日個人賽決賽兩天賽程特別舉辦摸彩活動，首獎為平板電腦。

(中時電子報)