市場攤商力挺 丁守中勤跑拔樁

圖片來源：丁守中辦公室 提供

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中時電子報
綜合報導

國民黨台北市長參選人丁守中近日在議題戰積極挑戰柯文哲市政缺失，但組織卻是鴨子劃水，與柯陣營短兵相接。據指出，市府日前特別授意萬大漁市場舉辦一場餐敘活動，選舉造勢意味濃厚。但丁守中卻在市議員參選人陪同下到場強碰。形成柯文哲在臺上高歌，丁守中支持者在臺下為丁高呼凍蒜的有趣畫面。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

據在場人士形容，這場以「關聖帝君聖誕餐會」為名的餐敍，往年未曾舉辦過，卻席開百桌，為市政府造勢意味濃厚，當天包括國民黨市議員郭昭巖、市議員參選人林冠勳，以及多位藍營基層幹部，均陪同丁守中全場拜票並逐桌敬酒，氣氛相當熱烈。

據指出，由於是北市府主導的活動，不方便讓其他參選人上台致詞，因此丁守中雖在攤商力邀下低調現身。由於柯文哲仍在現場，主辦單位及支持攤商不便陪同敬酒，可是民眾反應熱烈，紛紛找丁守中拍照，相比之下，台上高歌的柯文哲反被冷落。

丁守中對此則表示，這次選舉是面對整個台北市政府的公家機器，擁有大量的行政資源。所以他在有限的資源內，勤跑基層，針對市政議題理性客觀討論，創造出輿論關注的空間。

圖片來源：丁守中辦公室 提供

他指出，單就傳統市場政策為例，離柯文哲住家直線不到150公尺的東門市場，七十年不變，市場老舊、殘破、走道狹小，但柯文哲卻視而不見，上任三年一點動作都沒有。

無獨有偶，除了東門市場之外，丁守中說，萬大漁市改建也是風波不斷，工期長達七年，中繼市場位於堤外較為不便，且有洪汛問題。尤其萬大市場改建根本就是急就章，竟然連環境評估都忘了做，急忙開工宣傳政績，攤商也有諸多不滿。

丁守中表示，跑了幾個月的基層，民眾給予反應讓他感受到民心思變，他絕對有信心在年底拿下台北。

(中時電子報)

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