買賣糾紛惹禍 男子藝品店連開4槍被逮

2018年08月07日 16:59 中時 李其樺

6日凌晨1時許安定區港南里一處藝品店遭人開槍，警方當天馬上破案，逮部涉嫌開槍的林姓男子。（李其樺翻攝）

台南市35歲林姓男子與開設藝品店的曾姓男子有買賣糾紛，6日凌晨開車來到被害人店門前，朝鐵捲門連開4槍後逃逸，林嫌犯案後還企圖折返要撿拾彈殼滅證，卻因此被警方鎖定，不到一天就被逮捕。

6日凌晨1時許安定區港南里一處藝品店發生槍擊案，當時曾姓店主和友人在工作室泡茶聊天，忽然遭不明人士開槍射擊店面，曾男與友人嚇得趴在桌下躲避，事後馬上報警。

警方獲報展開偵辦，鎖定住在仁德區的林姓男子涉嫌重大，6日中午12時許前往林嫌住家將他帶回，林嫌當場坦承犯案，並交出改造手槍1枝及彈匣1個。

警方調查，林嫌與曾姓店主有買賣糾紛，當日凌晨與友人王姓男子開車前往曾男店門口，林嫌下車朝鐵捲門連開4槍後逃逸。過程中林嫌還開車折返現場，企圖撿拾彈殼滅證，與獲報趕來察看的善化分局港口派出所所長沈振莘、警員楊俊宏及海寮派出所副所長林國銘3人不期而遇，林、王謊稱要前往安平區，因為路不熟才在路邊停車，警方初步未發現異狀，抄錄基本資料後即讓2人離去。

林嫌雖然僥倖未當場就逮，不過終究難逃法網，警方訊後依殺人未遂及槍炮彈藥刀械管制條例，將林嫌移送台南地檢署偵辦。另名涉案的王姓男子到案供稱，只是負責開車，並未涉入槍擊案，訊後將王男請回。

(中時 )