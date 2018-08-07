謝文進砲轟市府工程執行能力差 市府：2017年決算報告曲解市政建設

2018年08月07日 17:08 中時 陳育賢

無黨籍新竹市長參選人謝文進7日抨擊市府執行公共工程的執行率嚴重偏低，年底要完工的動物園再生進度更只有3％左右，砲轟是吹牛政績、掉漆飾政，他出示審計室公布的市府總決算審核報告，直指市府只會頻繁辦活動，工程執行率卻令人憂心。

無黨籍新竹市長參選人謝文進（右一）7日抨擊市府的工程執行率嚴重偏低，如此執政令人憂心、不信任，並以噴漆形容施政「掉漆」。（陳育賢攝）

市長林智堅辦公室主任張哲修表示，預算執行率不等同於工程進度，且以審計室2017年決算報告曲解現在市政建設成果，這是「竹篙鬥菜刀」，抹煞市府同仁的努力，令人遺憾。

他強調，新竹公園景觀工程已近完工，關埔國小今年8月30日也將迎接新生入學，且3年多來林智堅推動公園再生及新竹之森計畫，包括中央公園、樹林頭公園、新竹綠園道等，「掀綠計畫」更開闢約8000坪休憩綠地，普遍獲得市民好評及肯定。

無黨籍新竹市長參選人謝文進（右三）7日抨擊市府的工程執行率嚴重偏低，如此執政令人憂心、不信任，並以噴漆形容施政「掉漆」。（陳育賢攝）

謝文進昨天在多位新民意問政聯盟議員的陪 同下召開記者會，他砲轟目前市府正在進行的工程當中有多達7成執行率偏低，其中總執行率最低的前3名，包括了進度只有3.02％的「動物園再生工程」、5.2％的「新竹公園景觀工程」，另「關埔地區國小建校工程」則是5.59％，原因是施工前未詳細調查、設計審查不周延、開工後連續變更且項目眾多。

這樣嚴重偏低的執行力，顯示市府對於公共工程是草率規畫、粗心不謹慎，數據都證明了市長好大喜功，喜歡作秀、吹牛，讓市政掉漆，毫無執行能力，這樣的市長讓市民無法信任。

謝文進同時指出，都市計畫內公園新建、園道、兒童遊樂場」的建設部分，現任市長林智堅只完成了0.2公頃，與前市長林政則的11.15公頃根本無法相比。

其所號稱的公園建設，幾乎都是翻修前幾任市長的政績，然後再花大量的工程經費整建，再收割變成自己的政績。他說，蓋房子要找對師傅，房子才不會倒，市長選舉也是一樣，市民要選出好的市長，市政建設才會好。

(中時 )