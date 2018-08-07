李㼈喝酒誤事遭90人包圍！全靠「大哥」一句話脫困

2018年08月07日 17:04 中時 徐桐炘

電影《鬥魚》舉行「情與義」茶敘，演員馬如龍、李㼈、邱宇辰和林柏叡共同出席。（粘耿豪攝）

電影《鬥魚》官方版花絮_人物客串篇

電影版《鬥魚》7日舉行茶敘，邀演員馬如龍、李㼈、邱宇辰和林柏叡暢談片中「情與義」，馬如龍和李㼈雖只是第二次共演，但在戲裡戲外都是情義互挺，馬如龍原聽到是客串一角而猶豫是否演出，得知有李㼈才一口答應，李㼈則打趣說：「我們私下比較密切。」2人透露，李㼈曾在酒後和朋友惹出風波，一度遭90人包圍，最後靠馬如龍一句話，李㼈才從險境中脫困。

李㼈憶當年因喝酒產生衝突，他表示因演藝人員的行程容易曝光，瞬間遭90人包圍，甚至擔心過不了這關，動念想為妻小退出演藝圈，幸虧馬如龍動用關係喊話：「不要動他！」90人立刻撤退，李㼈才脫離險境，馬如龍從此勸他少喝，感嘆：「一喝酒，連朋友都會起衝突！」現在每次見到李㼈都會問：「有沒有少喝一點？！」李㼈趕緊在旁點頭說：「有！有！」

李㼈在片中逞兇鬥狠，他坦言過往曾度過「拿著刀出門、帶著全身血跡回家」的日子，留下許多傷痕，「結局就是會後悔，不只傷害人，也傷害到別人的家庭。」後來看到母親年紀漸長，不忍讓家人受到傷害，決心金盆洗手。他也語重心長提醒年輕人別加入黑道被組織利用，「（我）命好還活著，身邊很多人就死了！」他後來還會去探望亡友的父母，但都讓他格外感嘆。

馬如龍則呼籲大眾少喝酒，尤其好友馬如風近日離世，他表示非常痛心，因為身邊有許多好友都身強體壯，卻因喝酒導致健康狀況不佳，甚至比他年輕就送命，他也念李㼈：「喝起來很瘋狂，是幾天幾夜！」李㼈趕緊澄清現在已經少喝許多，馬如龍笑說希望大家和他一樣修身養性泡茶、少碰酒。該片17日全台上映。

(中時 )