真情觀光巴士啟動 三條路線暢遊花蓮

2018年08月07日 16:59 中時電子報 綜合報導

花蓮縣政府「真情觀光巴士」，8月8日正式啟動，共計有山海、文青及懷舊之旅三條路線，串聯縣內主要景點，營造友善接駁環境，讓國內外遊客能夠更便利的體會到花蓮之美。

觀光處長彭偉族表示，花蓮擁有豐富的自然景觀、獨特地形風貌及多元的人文氣息，尤其觀光產業，更是花蓮的命脈，然而0206的地震，對花蓮觀光產業衝擊甚大，造成觀光客源流失。為了提振花蓮觀光產業，立法委員徐榛蔚積極向中央爭取，協助花蓮縣政府與交通部觀光局推動觀光旅遊專案，辦理「真情觀光巴士」活動，期望透過小旅行帶領遊客深入導覽，進而振興花蓮地區觀光發展。

彭偉族指出，縣府及花蓮縣觀光協會為了增加旅客行的便利，規劃推動市郊各文化景點間開設往返的真情巴士，提供旅客更容易搭乘令人安心的交通工具，營造友善交通接駁環境，迎接各國自由行旅客的觀光人潮。

真情巴士8月8日至11月30日，每日有三條半日遊程供遊客選擇，分上午8時和下午1時10分出發，一日內可任搭兩種行程，四人以上預約即可成行，可至市區各大飯店、民宿及花蓮火車站遊客中心接送。單日只要花費300元，即可深度遊覽花蓮不同人文風貌。

三條遊程分別是山海、文青及懷舊之旅：山海之旅經撒固兒步道及七星潭遊憩區，輕鬆體驗花東山海之美；文青之旅經松園別館、太平洋公園、創意文化園區及博愛特區，享受文青風輕旅行；懷舊之旅針對新城老街、玩味蕃樂園故事館，一起走回花蓮歷史隧道。

圖片說明：真情觀光巴士的三條路線，串聯了花蓮市區主要景點，每日上、下午各發車一次。（花蓮縣政府提供）

參加真情觀光巴士的民眾，還可享有優惠，如每人送一粒現做麻糬、享有形象商圈商店優惠、參加花蓮台灣觀巴套裝行程9折優惠、買10人送1人優惠。

報名專線：03-8466898或洽旅行社、各大飯店櫃檯、民宿報名

（花蓮縣政府廣告）

(中時電子報)