火鶴花「紅鈴」產量高 幫花農省一半成本

2018年08月07日 17:11 中時 游昇俯

農委會高雄區農業改良場育種火鶴花，今（7）日發表新品種「高雄3號─紅鈴」。（游昇俯攝）

農委會高雄區農業改良場育種火鶴花，今（7）日發表新品種「高雄3號─紅鈴」，不僅開花速度較一般品種快3個月，每株年切花量可達6至7支，過去農民多進口荷蘭品種栽培，種苗每株要50元，「紅鈴」自己育種，估計可為花農節省一半成本，不到25元。

台灣火鶴花產區集中在台南及高屏地區，主要生產切花，全台栽培面積共174公頃，以106年產量來看，共外銷737萬支、內銷833萬支，估計每年產值高達2億元。目前主要外銷日本，佔有日本火鶴花切花81%市場。

火鶴花常是年節、婚禮、畢業季熱門的花卉，還具有淨化室內空氣，清除甲醛、甲苯、氨、三氯乙烯的功能。高雄農改場選育的「高雄3號─紅鈴」，花朵具鬱金香花型、呈桃紅色，且花苞片色澤飽滿，可望成為火鶴花新寵。「紅鈴」育種者、高雄農改場助理研究員黃雅玲表示，國內消費者對紅花接受度高，因白花若遭蟲蛀，斑點明顯，紅花也具有外銷潛力。

高雄農改場代理場長戴順發表示，從培苗移到田間開花，一般火鶴花需要13個月，但「紅鈴」生長快速，只要10個月；並且，一般品種每株年產5到6支，「紅鈴」則可長6到7支，切花量高。他說，不要小看每株多產一支，農民每分地就可多10萬塊收入。火鶴花在台灣拍賣市場每支售價約12元，外銷單價則有16至18元。

目前台灣栽培火鶴花以荷蘭品種為主，但此品種在台灣暖熱的氣候環境中，便容易有生長緩慢、苞葉變形及轉色不完全等問題。黃雅玲表示，「紅鈴」耐熱性佳，台灣花農一般以網室栽培，搭配微霧降溫、循環風扇調節溫度，只要不超過35度C，都能順利成長。

她說，火鶴花栽培成本高，進口荷蘭品種，一棵種苗就要50塊，透過自己育種，至少幫花農節省一半成本。目前「高雄3號─紅鈴」已非專屬授權國內3家業者，正進行種苗量產推廣，預估明年底可上市。

(中時 )