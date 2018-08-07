大學指考放榜 頂尖生出走海外成趨勢

台南一中校長張添唐（右三），頒發指考成績優異的學生。(曹婷婷攝)

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大學指考放榜，台南一中頂尖生選擇到海外就讀比例逐年攀升，約20人放眼進攻歐美、大陸、香港，台南女中則有5人，同時錄取北京大學經濟系、香港大學財金系、成大醫學系的林歆祐坦言還在抉擇，嚮往北大學術氣氛、港大是國際跳板，留台習醫則是一條穩定的路。

往年大學放榜，外界目光都集中在頂尖學校多少人考上醫學系，台南一中今年錄取各大學中醫、牙醫、醫學等合計53人，成績耀眼依舊，不過，這一、兩年頂尖生捨國內一流大學，爭取到海外讀大學的人數明顯攀升。

在成大醫學系和北大、港大作抉擇的林歆祐說，思考讀哪一所大學同時也考量未來就業性，留在台灣讀醫學系不用擔心出路，相對穩定，但前進北京大學就讀可以在競爭激烈的環境下，提升自我能力；香港大學則可以接軌國際，因此，他目前還無法下決定。

小六前在美國生活的鄭伃倢，為學中文回到台灣，兒時立定到NASA工作的願景，高中參加地科奧林匹亞，在選訓營以前50％成績，推甄上台大大氣系，她在無後顧之憂下，放棄學測、指考，全心準備申請美國大學，此次獲美國5所大學錄取，最後選擇加州大學柏克萊分校讀天文物理。

父親是奇美博物館提琴顧問鍾岱廷，製琴、提琴修護深獲許文龍肯定，鍾佑典從小在父母栽培下，清楚未來人生藍圖，他認為，工作不是只有靠領薪水，以後想到華爾街工作，鎖定德州大學奧斯丁分校商學院就讀。

(中時 )

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