華航與機師工會部分訴求獲共識 籲工會不要堅持資方照單全收

2018年08月07日 17:26 工商 張佩芬

桃園市機師職業工會罷工投票今(7)日宣布投票結果過半，取得對長榮及華航的罷工權，華航予以尊重，但仍盼工會以旅客權益與公司發展為念，勿走向實質罷工，對於機師工會28條訴求，部分已有共識，盼工會不要堅持包裹式談判，堅持資方照單全收，只要不影響飛安及行政管理，華航將以開放態度務實協商。

機師工會記者會所指華航散發虛假資訊的求戰姿態，顯非事實，華航一直敞開大門，從未拒絕協商，28 項訴求中航務部分，包括飛時疲勞管理、外籍機師訓練限制、ACM派遣、不按FOQA飛行計劃處分，都是現行規定高於民航法規，或已有申訴管道，或涉及修法，將與工會再行協調。省油獎勵部分，華航與工會想法一致，只要避免違反飛航計畫與安全意識的高風險省油作為，華航將獎勵機師自提可行方案。

華航認為，改善待遇部分，工會所提包括新進副駕駛員工票升級商務艙、第13個月改為全薪、辛勞度差異加給、保障飛時，及額外多給30天有薪病假，都屬勞方單方面訴求改變勞動條件，在現今航空業高度競爭下，公司必須考慮成本避免經營危機，也要考慮其餘部門員工感受，勞方應給予更多彈性空間。

但飛安是華航立業根本，對於工會希望放寬酒測標準及檢測方式，華航仍堅持呼氣酒測零檢出，至於工會成員解雇否決權、主管票選、雙向互評，將導致企業內權責混亂，希望工會與公司洽談其他替代方案，華航是全體華航人的華航，是台灣的華航，是為廣大乘客服務的華航，盼工會珍惜社會對機師的普遍觀感及乘客權益，敞開胸懷與公司取得共識。

(工商 )