歐客佬烘焙坊推榴槤系列麵包 榴槤控瘋狂！

世界麵包大賽冠軍陳永信（右）親自操刀，推出12款榴槤系列麵包、甜點，讓榴槤控為之瘋狂！ （圖／曾麗芳）

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歐客佬精品烘焙坊推出12款榴槤系列麵包、甜點，讓榴槤控為之瘋狂！ （圖／曾麗芳）

歐客佬精品烘焙坊去年獨創「爆漿榴槤王」、大受好評後，今夏繼續玩創意，除了沿用泰國金枕頭榴槤外，這次升級進口市價1斤約1,200元的頂級馬來西亞貓山王榴槤，推出12款榴槤系列麵包、甜點，讓榴槤控為之瘋狂！

歐客佬精品烘焙坊今夏同樣是由 Mondial du Pain世界麵包大賽冠軍陳永信親自操刀，精湛的手工工藝外，原物料的選用也是非常講究，麵包主體採用法國T55 冠軍比賽專用麵粉，內餡主角則是被譽為「水果之王」的榴槤。

其中，經典款「爆漿榴槤王」麵包，是選用台灣芋頭，與金枕頭榴槤調成泥狀入餡，意外麻吉，入口細嚼回甜，飽口不膩；今年的新品內餡以榴槤中的極品貓山王為主軸，有「超級榴槤王」 、 「冰山雪槤」 、 「榴

槤麻吉」 、 「榴槤生乳捲」等。

其中的超級榴槤王，造型酷似榴槤之外，更是加入玫瑰花瓣，在尾韻帶有淡淡的花香，顛覆邏輯、非常衝突的結合；「冰山雪槤」則是以冰麵包灌入調和了日本十勝鮮奶油的榴槤餡，冰涼爽口！「榴槤麻吉」以QQ的麻糬皮包住榴槤與北海道LUXE乳酪調和的內餡，越嚼越香。

歐客佬精品烘焙坊表示，配合新品上市，8/8 至9/2，全館「麵包類商品」單筆消費滿300元送50元（麵包商品抵用券）；單筆消費滿500 元送100元（麵包商品抵用券）。

(工商 )

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