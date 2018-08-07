金馬電影學院十年有成 侯孝賢監製合作5學員拍VR短片

2018年08月07日 17:15 中時 徐桐炘

2014年第六屆學員胡波遺作《大象席地而坐》感傷獻映。（金馬執委會提供）

由金馬獎最佳導演侯孝賢創辦的金馬電影學院邁入第十年，為慶祝十年有成，金馬與HTC聯合製作，邀請李中、邱陽、陳勝吉、曾威量、趙德胤五位學員分別拍攝VR短片，在院長侯孝賢導演、剪接大師廖慶松監製下，五部作品將於金馬影展特別首映，為學院慶生。今年也有多位歷屆學員把新作首映獻給金馬，其中第六屆（2014年）學員胡波的遺作《大象席地而坐》與短片《井裡的人》特別受到矚目。

金馬電影學院今年選擇和近年全力投入華人VR電影製作的HTC合作，邀請以《青田街一號》入圍金馬獎最佳新導演的李中、憑《小城二月》獲得坎城短片金棕櫚獎的邱陽、二次贏得金馬創投會議百萬首獎的陳勝吉、以《禁止下錨 》獲得柏林影展奧迪短片獎的曾威量，還有金馬獎年度台灣傑出電影工作者得主趙德胤執導短片。

5位導演從前期拍攝、後期縫合到調光，都使用HTC提供的最新VR全製程技術，各自發揮創意拍攝VR短片。金馬電影學院院長侯孝賢、學務長廖慶松則擔綱監製，這部集結五部短片的VR電影，目前已進行至最後拍攝、後製階段，定於11月金馬影展舉辦世界首映，精彩可期。

金馬電影學院自2009年創辦至今，超過2000名優秀的年輕創作者競相角逐，但總共僅有114名獲得錄取，遺憾其中第六屆學員胡波在去年過世，他的遺作《大象席地而坐》今年震撼柏林影展，不僅獲得最佳處女作特別表揚、也拿下「論壇」單元國際影評人費比西獎，金馬影展除了會放映這部引發國際熱議的長片，也一併邀請他受匈牙利大師貝拉塔爾指導及讚賞的短片《井裡的人》。

胡波親友對此表示：「金馬是胡波重要的精神家園。在金馬電影學院的收穫，構成他電影精神的一部分，鼓勵他成為一位真正的創作者，去探索和嘗試，創造和實踐，用他的方式闡述對世界的情感，而這一切，他都完成了。」充滿才氣卻英年早逝，也讓胡波作品的台灣首映，在令人讚嘆之餘，還多了幾分唏噓。其他參展影片將會陸續公布。

(中時 )