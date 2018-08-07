機師醞釀罷工 交通部樂觀 希望應變方案用不上

2018年08月07日 17:15 中時 王思慧

交通部今日下午臨時召開記者會，部長吳宏謀（中）、政務次長王國材（左）、民航局長林國顯都親上火線，說明機師工會醞釀罷工立場。（王思慧攝影）

桃園市機師工會已通過罷工投票門檻，醞釀要擇期罷工，交通部召開說明記者會。交通部長吳宏謀表示，目前仍希望勞資雙方能坐下來協商，希望用不上因應罷工應變方案。針對過勞部分要怎麼認定，吳宏謀說，會再找勞動部、勞動學者專家討論，看民航局航空器作業管理規則（AOR）要不要改，有共識的部分才往前推動。

交通部今日下午臨時召開記者會，部長吳宏謀、政務次長王國材、民航局長林國顯都親上火線說明。吳宏謀表示，交通部跟民航局均表示尊重機師工會投票結果，但因為罷工勢必耗費龐大社會成本，呼籲勞資雙方優先考量旅客權益與飛航安全，回歸理性協商。

媒體詢問，機師工會若真要在中秋節罷工，有無什配套，讓旅客不受到影響。王國材表示，目前交通部有準備備案，希望不會用到，並讓事件盡快落幕。被問及是否對機師罷工事件太樂觀，吳宏謀說，並沒有太樂觀，而是該兩家航空公司都要營運，一定會有最壞的打算，因此這件事業者應會有較為妥當的因應措施及相關機制。

至於過勞部分是由勞動部認定，還是交通部，林國顯說，現在AOR有規定一定標準，超過標準都會被民航局開罰，目前有幾個航班部分有爭議，會針對這些航班挑出來協調。未來會找勞動學者專家討論，看AOR要不要改，有共識的部分才往前推動。

針對罷工預告期是否要有個機制，吳宏謀回應，關於這件事航空公司也很憂心，這次雙方溝通協調後，未來會跟勞動部建立機制，關於旅客權益才會更有保障。

外傳交通部暗示資方要讓步，吳宏謀表示，雙方應該要互相理性並退讓，協商才比較容易成功，強調員工是公司最大的資產，公司應用這種態度去跟員工對談，成功的機率比較大。接下來將進入實質協商重要的日子，會盡量協商到一定的共識，如勞資雙方過程中有任何問題，交通部都會出面協調。

王國材更補充說明，事實上沒有暗示資方讓步，基本上雙方協商要以這四點來談，包括勞工權益、公司永續經營、飛航安全、乘客權益，而且結果要合理。

另外，有媒體詢問反制措施，吳宏謀表示，並非是交通部政策，僅是同仁間討論中不成熟的想法，個人覺得基於跟所有航空業者，尊重互惠狀況下，要維護國家最大利益及消費者權益。強調反制不一定會有激烈手段，還是希望能跟所有航空業者好好談，不希望全世界旅客到台灣，看到冠名中國，卻不知道地點在哪裡。

關於反制作為，吳說，這幾天自己被罵很慘，各界有很多誤解，現在政策都還在討論中，對台灣比較友善航空公司，有可能會給予優惠，目前都還沒定案。

(中時 )