桃機二期免稅店經營案　進入最後競選

2018年08月07日 17:17 中時 陳麒全

昇恆昌設計的主題候機室，讓旅客在候機時還能了解台灣的文化背景及藝術軟實力。（陳麒全攝）

昇恆昌設計的主題候機室，讓旅客在候機時還能了解台灣的文化背景及藝術軟實力。（陳麒全攝）

昇恆昌設計的主題候機室，讓旅客在候機時還能了解台灣的文化背景及藝術軟實力。（陳麒全攝）

采盟設計的主題候機室，讓旅客在候機時還能了解台灣的文化背景及藝術軟實力。（陳麒全攝）

采盟設計的主題候機室，讓旅客在候機時還能了解台灣的文化背景及藝術軟實力。（陳麒全攝）

采盟設計的主題候機室，讓旅客在候機時還能了解台灣的文化背景及藝術軟實力。（陳麒全攝）

采盟設計的機場圖書館。（陳麒全攝）

采盟在世大運期間不但出錢、出力，還動員旗下員工到場支持，只希望讓來往的國際旅客看到台灣的文化及熱情。（陳麒全攝）

采盟在世大運期間不但出錢、出力，還動員旗下員工到場支持，只希望讓來往的國際旅客看到台灣的文化及熱情。（陳麒全攝）

桃園機場第二航廈C、D區的免稅店經營管理契約案7日進入決戰「白熱化」，舉行最後階段的投標廠商報告說明會，外傳免稅店每年營業額上看新台幣200億元，國內外共有9家廠商送件，除了尋求續約的昇恆昌與采盟，還有全球第一大免稅店Dufry結盟長榮國際、新東陽結盟韓國新羅（The Shilla Duty Free）、微風結盟DFS、韓國樂天集團、豐陽貿易、漢神百貨及南仁湖集團等參與最後的競選。

目前擁有這兩區免稅商店經營契約的昇恆昌免稅商店及采盟免稅商店在8月底即將到期，在桃園機場自從免稅店標案採取「ROT」方式後，昇恆昌及采盟免稅店在這些年的經營為桃園機場各航廈出境層砸重金打造許多主題候機室、增設旅客服務檯，不但讓桃園機場榮登Skytrax全球最佳購物機場，還在世大運期間自掏腰包辦活動，讓這些剛踏上台灣土地、活動結束後離台的選手感受到台灣人民的熱情。甚至連桃園機場辦活動，免稅商店不但出錢、出力，還動員旗下員工到場支持，只希望讓來往的國際旅客看到台灣的文化及熱情。

交通部這次把免稅店採用「國際標」，但桃機幾次設備的國際標案，都不盡理想。例如第二期航站的北側空橋，就是由韓國一家承標飛機空橋標案的廠商得標施作，但是用不到5年就發生空橋垮掉事件，但因為該公司早就倒閉，結果是求償無門，再進一步檢查每座空橋，發現基礎結構都有問題，顯而易見，國際標有其風險存在，也不見得國際廠商就十全十美。

放眼周邊國家的國際機場的免稅商店經營權，幾乎都是純「自己人」，甚至不允許有任何外資投入，像韓國就是一個例子，也是很淺顯的道理，有錢賺當然是是給自己的國民，這次交通部怎麼會讓免稅商店標案，成為讓外人分一杯羹的門戶大開標案，令人不解。

全球前5大免稅店中第4大的DFS集團，2003年因為SARS疫情衝擊，導致二航廈機場提貨區業績不佳，DFS因此毀約，並陸續退出台灣各大小機場的免稅店經營，無異於放棄台灣市場，再之後看到本土業者努力經營之下，獲成亮眼成績，又想回頭來圖利，交通部就讓他們重回懷抱？

全球最大免稅店瑞士商Dufry，也是來勢洶洶，但這家公司公開在網站上的股權結構，不難發現最大股東是海南省慈航公益基金會，占20.92％的股份，不論中資或外來資金得標都不是國人樂見結果，政府應該是保障國內企業，肯定賺錢的標案卻讓外人來台灣分噬，讓國人也無法理解交通部心態，這次招標案大家都在看，也考驗桃園機場的智慧。

(中時 )