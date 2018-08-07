血友病引發膝關節病變 置換手術重拾自信

亞大醫院骨科部副主任唐國民藉由關節模型，指出血友病患者容易出血部位。（林欣儀攝）

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從事物流配送工作、從小被診斷出罹患血友病的張姓男子，多年來定期接受治療，但日前感覺右膝蓋關節疼痛，且有腫脹變形情況，嚴重影響他的工作與生活，就醫檢查確診為嚴重血友病膝關節病變，所幸經接受右側全人工膝關節置換手術後，終於可自在行走。

亞洲大學附屬醫院骨科部副主任唐國民指出，血友病患者因血漿中缺乏某種凝血因子，導致血管破裂後，血液不易凝結，通常又屬內出血情況較為嚴重，且位置多發生在關節、組織與肌肉內部，也使得關節出血成為血友病患者常見的症狀。

以張男為例，唐國民表示，血液淤積在患者的關節腔，導致他活動受限，甚至出現無法正常站立、行走等症狀，且因關節反覆出血引發關節內滑膜發炎等問題，造成關節磨損變形，其最常發生的位置包括膝關節、肘關節和踝關節。

唐國民強調，血友病患者因血液凝結問題，若進行全人工關節置換手術，其難度較一般退化性關節炎患者高，且併發症較多，但隨著科技進步，可透過術前完善評估與術中、術後照護等降低感染、出血風險，之後再配合肌肉復健訓練，幫助患者恢復正常生活。

唐國民提醒患者，平時因避免衝撞性運動，並藉由走路、健走、游泳、騎腳踏車等運動改善肌力、本體感覺、關節活動度及減少出血。

(中時 )

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