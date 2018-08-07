低底盤公車比率低　謝立功：林右昌責無旁貸

基隆市的低底盤公車比率偏低，年長者搭乘時容易跌倒。（張穎齊攝）

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中時
李怡萱

基隆市65歲以上長者可免費搭公車，促使公車使用率在全台名列前茅，但是公車乘客摔倒的事件頻傳。市長參選人謝立功表示，不是只要求駕駛人溫柔一點就夠了，應該增購低底盤公車，方便年長者上下車，改善基隆道路不平的現況，目前基隆市的低底盤公車比率偏低，公車不僅無法確保乘客的安全，也沒辦法讓老人家安心的搭乘，主政者林右昌責無旁貸。

基隆市公車只要持社福卡的長者，都可以不限次數搭乘。這項行之多年的社會福利，是全台唯一實施的縣市，許多年長者都對此稱讚不已。但常搭基隆市公車的乘客都會發現，有些司機常常在乘客還未坐定時就開動公車，造成乘客摔倒的意外頻傳。

謝立功認為，光是提醒公車駕駛人溫柔一點，公車駕駛人掌握乘客及行車的安全，市長應該嚴格要求公車駕駛人，並且制定執行嚴格的懲處，才能強迫駕駛人遵守。公車處每年都在虧損的狀況下營運，也是因為免費使用者太多，才會拖累整體的營收。

此外，基隆市的低底盤公車比率偏低，低底盤公車較方便年長者上下車，對乘客的安全性相對也高，讓公車更安全。除此之外，基隆道路不平的狀況嚴重。尤其較偏遠的地區，被許多人譏諷搭公車像在搭船。謝立功認為，目前的公車無法確保乘客的安全，也沒辦法讓老人家安心的搭公車，主政者責無旁貸。

(中時 )

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