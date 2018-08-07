亞運》中華男足率先出征 可惜少了甜甜圈弟

2018年08月07日 17:27 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

英籍教頭懷特（左）以顧問身分協助亞運男足總教練彭武松（右）。（中華足協提供）

2018雅加達亞運男足比賽10日率先登場，相隔52年再度參賽的中華男足由總教練彭武松領軍，於7日搭機出征。中華隊此次徵召潘文傑、陳庭揚、王睿3名超齡球員鞏固後防，「甜甜圈弟」沈子貴所屬的英超水晶宮俱樂部不肯放人，攻擊不免打折，而10日晚間8時首戰巴勒斯坦，中華隊就有硬仗要踢。

本屆亞運男足共25隊角逐，分組就狀況百出。原本24隊抽籤，中華隊與地主印尼、香港、寮國同組，由於4支戰績較佳的分組第3也能晉級16強，中華隊籤運不差。結果大會抽籤漏掉有報名的阿拉伯聯合大公國與寮國，伊拉克先因報名球員年齡不合規定，宣布退賽，C組位置由阿聯遞補，巴勒斯坦抽籤後併進A組。

如此一來，A組成了唯一有5支球隊的小組，巴勒斯坦、香港上屆都打入16強，加上印尼擁有地主優勢，讓中華隊的形勢變得險峻許多。

台灣在1954與1958年，曾以港腳陣容連霸亞運男足金牌，但上次參加亞運男足已是1966曼谷亞運，這次相隔逾半世紀再次參賽，也是首次以純本土陣容出征。可惜亞運期間並非國際足總規定的國際比賽日，母隊無放行義務，讓此前在中華足協邀請賽、印度英雄盃都上過場的沈子貴，成了遺珠之憾。

中華男足國門潘文傑以超齡球員身分出征亞運。（資料照片／李弘斌攝）

亞運男足有23歲參賽年齡上限，但每隊可以徵召3名超齡球員，中華隊找了國門潘文傑，與都有成年國際賽豐富經驗的後衛王睿、陳庭揚，由於中後衛還有程昊與李凱傑，王、陳可能擇一支援防守中場，鞏固整體後防。

攻擊部分，鋒線少了沈子貴，有旅外經驗的陳昭安穿上10號球衣，責任更為重大，可望與游家煌扛起邊翼突破任務，輔助箭頭李祥偉攻堅。新秀吳彥澍、涂紹捷的潛力都獲得國家隊英籍教頭蓋瑞懷特（Gary White）大力稱讚，也將在中場扮演要角。

中華男足亞運代表隊名單。（中華足協提供）

中華男足亞運代表隊名單如下（姓名前鋒為背號）：

●守門員：1潘文傑、18蔡碩哲

●後衛：2王睿、3陳庭揚（隊長）、5黃祥哲、6程昊、11李凱傑、12陳陞洧、15王冠儒、17徐宏銍

●中場：8吳彥澍、10陳昭安、14賴志瑄、16趙明修、20涂紹捷、19衛懋庭

●前鋒：4周宇杰、7游家煌、9李祥偉、13陳泓維

(中時電子報)