120億獵雷艦7年沒用！澳洲海軍打算廉售

澳洲海軍胡恩級獵雷艦。(圖/推特)

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中時電子報

澳洲國防部日前證實有2艘獵雷艦長達將近7年從未離港，它們都是價值大約2億美元(約新台幣60億元)的戰艦，卻沒有離開過雪梨瓦特漢海軍基地(HMAS Waterhen naval base)，相當令人匪夷所思。而這批軍艦未來恐怕面臨被廉價出售的命運。

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根據《澳洲人報》(The Australian)報導，澳洲國防部證實過去7年裡，仍有2艘造價高達2億美元的獵雷艦，停靠在瓦特漢海軍基地的碼頭，從未出港。這2艘長約52公尺的軍艦仍在等待處置，未來可能遭到廉售。

澳洲海軍擁有6艘胡恩級(Huan)獵雷艦，總價大約12億美元，原本預計服役至2020年左右，但是卻發現竟有高達1/3獵雷艦多年來都沒有離開過自家港口，因此國防部想將它們低價賣掉。

然而這項廉價出售的計畫卻遭到一名退役的反水雷作戰指揮官Greg Mapson嚴重指責，他批評澳洲的反水雷能力尚未經過考驗，實力不足。就拿獵雷艦艦身的鋼鐵硬度來說，真正面對水雷將會是不堪一擊。

儘管如此，澳洲國防部並不採納這名前指揮官的批評，反而認為這批獵雷艦的能力在不斷演化當中，未來將投資新科技，使它變得更加現代化。

(中時電子報)

文章來源：Defence plans to sell off mine-hunting fleet as China arms up

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