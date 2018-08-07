警逮「倉鼠大盜」 落網辯稱有強迫症

2018年08月07日 17:27 中時 林和生

警方在李嫌家中起出不少贓證物，且物品種類繁多，直呼大開眼界。(林和生翻攝)

屏東市36歲李姓男子常鎖定運動民眾將皮包或現金放於機車置物箱內，他則趁隙撬開竊取財物得手，被害人達10餘人，日前2名員警執行巡邏勤務時，見李嫌行跡可疑，向前盤查發現他身上持有許多他人皮夾及身分證件，察覺有異，立即帶案偵辦，進而破獲機車置物箱大盜。

員警事後在李嫌住處起出大量皮夾、手機、筆板電腦、行車紀錄器、金融卡及各式身分證件等物，宛如一間贓物庫，清點財物後發現被害人遍布各地，李嫌將得手贓物除了現金已花用外，其餘皆存放於自家，如同倉鼠般將食物搬回洞穴儲藏。

警方指出，李嫌犯案手法先是在屏東市轄內公園、國民運動中心、瑞光夜市等周邊，鎖定要去運動的被害人，待對方將機車停好後離去，他隨即上前撬開機車置物箱竊取財物。所查扣贓物千奇百怪，讓承辦員警大開眼界，除了一般皮夾、手機等物，還有百歲人瑞的證件、50萬元支票、生前契約等。

李嫌辯稱，因為有強迫症才會持續犯案，但警方並不採信，全案已依竊盜等罪移送地檢署偵辦。被通知前往警局領取失物的被害人則不斷感謝警方如此積極查緝，想不到失竊已久的財物能尋獲，還有存放於手機內的照片等珍貴資料，這些回憶也一併找回。

(中時 )