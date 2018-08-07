逾期未補正 中選會決議駁回禁掛五星旗公投

2018年08月07日 17:29 中時 張理國

中選會委員會議今天審議3項全國性公民投票提案，其中初審通過核四商轉公投；但禁掛五星旗公投因為提案人逾期未補正，遭到駁回。

中選會今天召開委員會議，審議3項全國性公民投票提案，決議其中2項公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人，另1項公投提案逾期未補正，決議依法予以駁回。

中選會指出，經委員會議審核認定合於規定，將函請戶政機關查對提案人之公投提案包括：

一、 江盛先生所提「您是否同意，罹患嚴重傷病、無治癒可能且痛苦無法解除之成年病人，在本人意識清楚下提出請求，經醫療諮商團隊評估認可後，得由醫療人員進行協助死亡措施。」。

二、 宋雲飛先生所提「您是否同意：核四啟用商轉發電？」。

中選會也說明，劉曜華先生所提「你(妳)是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」公投提案，逾期未補正，經提委員會議審議，決議依法予以駁回。

對於要求補正內容，中選會主委陳英鈐日前表示，禁掛五星旗公投案的「禁掛」範圍不明，是要限定國際賽事、藝術活動，還是指政府機關，公共場所都不能掛，需要進一步釐清，另外，對於禁掛的處罰，是要採用刑法還是行政制裁，或其他方式？也要提案人進一步說明。

(中時 )