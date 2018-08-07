逾期未補正 中選會決議駁回禁掛五星旗公投

逾期未補正，中選會決議駁回禁掛五星旗公投。(中時資料照)

友善列印
中時

中選會委員會議今天審議3項全國性公民投票提案，其中初審通過核四商轉公投；但禁掛五星旗公投因為提案人逾期未補正，遭到駁回。

中選會今天召開委員會議，審議3項全國性公民投票提案，決議其中2項公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人，另1項公投提案逾期未補正，決議依法予以駁回。

中選會指出，經委員會議審核認定合於規定，將函請戶政機關查對提案人之公投提案包括：

一、 江盛先生所提「您是否同意，罹患嚴重傷病、無治癒可能且痛苦無法解除之成年病人，在本人意識清楚下提出請求，經醫療諮商團隊評估認可後，得由醫療人員進行協助死亡措施。」。

二、 宋雲飛先生所提「您是否同意：核四啟用商轉發電？」。

中選會也說明，劉曜華先生所提「你(妳)是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？」公投提案，逾期未補正，經提委員會議審議，決議依法予以駁回。

對於要求補正內容，中選會主委陳英鈐日前表示，禁掛五星旗公投案的「禁掛」範圍不明，是要限定國際賽事、藝術活動，還是指政府機關，公共場所都不能掛，需要進一步釐清，另外，對於禁掛的處罰，是要採用刑法還是行政制裁，或其他方式？也要提案人進一步說明。

(中時 )

低底盤公車比率低　謝立功：林右… 柯文哲競選辦公室 落腳復興北路…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。