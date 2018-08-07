2千噸的殞石在美軍基地附近爆炸

2018年08月07日 17:41 中時電子報 江飛宇

美國科學家聯合會主任漢斯．克里斯坦森(Hans Kristensen)在2018年8月1日發表了一篇「殞石墜落通知」，內容是「一枚2.1千噸的天外殞石，落在格陵蘭的最西邊，距離美軍圖勒空軍基地(Thule Air Base)約43公里」，之後有許多人詢問美國國防部圖勒基地的災情，美軍連忙解釋「殞石墜落處離圖勒基地很遠，基地沒有受到任何影響」

太空網(Space.com)報導，殞石墜落是發生在7月25日，圖勒空軍基地發現了一個大約以每秒24.4公里速度移動的物體，他們應該是很快就判斷這並非人造物體，也不會對基地造成影響，因此沒有立即報告此事件。然而，消息披露以後，許多人聯想到2013年，發生在俄羅斯車里雅賓斯克殞石爆炸事件(Chelyabinsk meteorite)，所以擔心圖勒也發生類似的事情，不斷詢問基地的受災情況。

天文學家統計，每天都有100噸的殞石掉落地圖。圖為太空站所拍攝到的流星。(圖/NASA)

圖勒空軍基地發言人哈波．克羅寧上尉(Hope Cronin)發電子郵件對外表示：「圖勒基地一切平安，沒有人受傷，流星也沒有損害基地的任何活動。」

這個故事最先由澳洲的媒體報導，然後美國福斯新聞轉錄，記者還打電話美國航太總署、空軍太空司令部等地方，把報導又加重了內容。

事實上，落在圖勒基地附近的殞石比俄羅斯車里雅賓斯克殞石要小的多，兩者威力差距大概200倍，也就沒有災情傳出。

歷史上最有名的殞石災情事件，是發生在1908年6月30日的「通古斯爆炸」(Tunguska event)，據當時的報告，當天早上在貝加爾湖西北方的當地人觀察到一個巨大的火球劃過天空，其亮度和太陽相當，幾分鐘後，一道強光照亮了整個天空，稍後爆炸產生的衝擊波，造成大面積的森林破壞，甚至650公里外的房屋窗戶玻璃也被震碎。

這事件長久以來為為一個謎團，因為只看到爆炸的威力，卻遍尋不著殞石坑，多年來引起眾多的假想與臆測。一直到2013年發生了車里雅賓斯克殞石爆炸事件後，才確定殞石確實會在大氣層內自行爆炸，自然不會在地面上留下明顯的坑洞。

圖勒基地雖然很偏遠，但仍建立了相當先進的預警雷達，以防範彈道飛彈對美國的攻擊。(圖/美國空軍)

「圖勒」在北極原住民伊努特語中是「天涯海角」的意思，位於北極圈以北750英里處，可見這個地方有多偏避。不過美國國防部和航太總署在這裡都有基地，航太總署是研究天文學，國防部則建立了美國最接近北極的飛彈預警雷達系統。

(中時電子報)