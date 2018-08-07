防走火 澎湖警局首創「槍管感應器」清槍箱

2018年08月07日 17:44 中時 陳可文

鑒於全國執勤員警誤擊事件頻傳，肇因是PPQ M2配槍無彈夾保險，澎湖縣警察局教官林于銘發明了槍管感應器（防呆裝置）清槍箱，警察弟兄鼓掌叫好，即日起將量產配送各外勤單位普及使用。

為強化警察應勤裝備，警政署爭取經費換發使用已逾20年的舊型90手槍，新發放PPQ M2手槍提供全國各地警局執勤警察配用。

PPQ M2手槍製造研發是以軍方使用為考量，槍械攜帶輕便、操作保養容易，但新配發手槍為便於緊急狀況操作，子彈一上膛不需開保險即可射擊，卻也無形中造成誤擊事件頻傳。

澎湖縣警察局訓練科教官林于銘萌生創意，汲取研發清槍筒精神，改良設計全新的槍管感應器（防呆裝置），改善了配槍無彈夾保險的疏漏，發明了全新的清槍利器。

操作方式於每次收勤卸彈夾後直接將槍枝置入清槍桿上，藉由槍架顯示器能立即了解槍管內是否殘留子彈，準確掌握槍管內是否仍有彈藥，有無需要再拉滑套排除子彈清槍及施行扣板機動作。

經由槍管感應器的引導，警察誤擊機會趨近於零，就算在極度疲憊的精神狀態下也可以輕易完成清槍動作，確保執勤用槍安全。

多次修改槍管感應器，已於靶場測試完成，澎湖縣警察局表示目前先行配發8個勤務單位，後續將增加量產配送至各外勤單位普及使用。

(中時 )