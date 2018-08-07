邊演奏邊睡覺 爆肚音樂會讓人親近古典音樂

義大利爆肚二人組用幽默方式傳遞古典音樂。(上善藝術提供)

友善列印
中時

音樂中的幽默（Humor in Music）是許多表演者的追求，那是音樂技巧和令人驚艷的喜劇時機加起來的精明組合。為了拉進古典樂與人們的距離，下周訪台的義大利小提琴家布萊德．拉普與鋼琴家艾爾多．堅提列奇合組「爆肚二人組」，用幽默詼諧的形式表現音樂家調皮、疲累或是脫線的一面，希望逗樂迷一樂。

「爆肚二人組」從2002年開始合作，開始嘗試在音樂裡加入新的想法，讓古典音樂展現嚴肅之外的面貌。2004年一次與義大利男高音安德列‧波伽利（Andrea Bocelli）的同台演出，爆肚二人組在國際嶄露頭角。2009年二人組獲頒「音樂喜劇競賽一等獎」，隔年受邀在「薩爾斯堡音樂節」開幕式上演出，近年演出足跡遍及美國、義大利、瑞士、法國、墨西哥、西班牙，累積超過一千場以上的演出。

小提琴家布萊德出生美國，祖父是交響樂團的小提琴團員。受祖父的影響，布萊德從小便立志成為小提琴家，後來他搬到了義大利，在佛羅倫斯街頭賣藝。鋼琴家艾爾多·堅提列奇則生性活潑，喜歡冒險，很小就被送進教會學校接受嚴格的音樂訓練，但他天生反骨，寧願踢足球也不要練琴，後來他瘋狂地愛上了杜蘭杜蘭樂團（Duran Duran）的搖滾風格，開始用自己的方式彈奏鋼琴，直到遇到小提琴家布萊德，組成了爆肚二人組。

音樂會中，爆肚二人組挑戰美國前衛作曲家約翰凱吉，兩人演出作曲家原有的音樂風格，但演到最後，鋼琴家艾爾多竟然開始打瞌睡，然後舞台上睡著；又或者是演出布拉姆斯《第五號匈牙利舞曲》時，現場突然響起手機鈴聲，爆肚二人組數度停下來找是哪位觀眾忘記關手機，結果居然是台上的艾爾多手機忘了關，除了帶給現場觀眾趣味效果之外，也藉此嘲諷有些音樂會觀眾甚至音樂家忘關手機對音樂會帶來的困擾。

(中時 )

血友病引發膝關節病變 置換手… 龍華生開發遊戲螢幕判官 在遊戲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。