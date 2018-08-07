邊演奏邊睡覺 爆肚音樂會讓人親近古典音樂

2018年08月07日 17:39 中時 趙靜瑜

音樂中的幽默（Humor in Music）是許多表演者的追求，那是音樂技巧和令人驚艷的喜劇時機加起來的精明組合。為了拉進古典樂與人們的距離，下周訪台的義大利小提琴家布萊德．拉普與鋼琴家艾爾多．堅提列奇合組「爆肚二人組」，用幽默詼諧的形式表現音樂家調皮、疲累或是脫線的一面，希望逗樂迷一樂。

「爆肚二人組」從2002年開始合作，開始嘗試在音樂裡加入新的想法，讓古典音樂展現嚴肅之外的面貌。2004年一次與義大利男高音安德列‧波伽利（Andrea Bocelli）的同台演出，爆肚二人組在國際嶄露頭角。2009年二人組獲頒「音樂喜劇競賽一等獎」，隔年受邀在「薩爾斯堡音樂節」開幕式上演出，近年演出足跡遍及美國、義大利、瑞士、法國、墨西哥、西班牙，累積超過一千場以上的演出。

小提琴家布萊德出生美國，祖父是交響樂團的小提琴團員。受祖父的影響，布萊德從小便立志成為小提琴家，後來他搬到了義大利，在佛羅倫斯街頭賣藝。鋼琴家艾爾多·堅提列奇則生性活潑，喜歡冒險，很小就被送進教會學校接受嚴格的音樂訓練，但他天生反骨，寧願踢足球也不要練琴，後來他瘋狂地愛上了杜蘭杜蘭樂團（Duran Duran）的搖滾風格，開始用自己的方式彈奏鋼琴，直到遇到小提琴家布萊德，組成了爆肚二人組。

音樂會中，爆肚二人組挑戰美國前衛作曲家約翰凱吉，兩人演出作曲家原有的音樂風格，但演到最後，鋼琴家艾爾多竟然開始打瞌睡，然後舞台上睡著；又或者是演出布拉姆斯《第五號匈牙利舞曲》時，現場突然響起手機鈴聲，爆肚二人組數度停下來找是哪位觀眾忘記關手機，結果居然是台上的艾爾多手機忘了關，除了帶給現場觀眾趣味效果之外，也藉此嘲諷有些音樂會觀眾甚至音樂家忘關手機對音樂會帶來的困擾。

(中時 )