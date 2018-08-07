龍華生開發遊戲螢幕判官 在遊戲賞抱回大獎

2018年08月07日 17:32 中時 葉臻

龍華科大學生創業團隊「光穹遊戲」新作《螢幕判官》，拿下台灣原創遊戲大賞首度設立獨立開發者組優勝獎。（台灣遊戲產業振興會提供）

龍華科技大學學生創業團隊「光穹遊戲18Light」遊戲新作《螢幕判官》，日前在第5屆「台灣原創遊戲大賞」中，抱回首度設立的獨立開發者組優勝獎，團隊也在「2018武漢•金銀湖盃第四屆海峽兩岸青年創新創業大賽」中獲得3等獎肯定，並獲得主辦單位提供創業孵化器等後續資源協助。

校方表示，由台灣遊戲產業振興會所主辦的第5屆「台灣原創遊戲大賞」，是為了鼓勵國內優秀的遊戲開發團隊，開發能帶來創新樂趣與市場價值的原創遊戲，主辦單位今年特別增加獨立開發者組獎項，以鼓勵對遊戲開發充滿熱情與衝勁的優秀新創團隊。

龍華科大學生創業團隊「光穹遊戲」所開發的遊戲《螢幕判官》，是以台灣真實故事改編，結合解謎與匿蹤等多樣化玩法，利用復古的手繪風格，在娛樂中加入對社會的反思，不僅美術風格獨樹一格，在歷史擬真與現代幻想中融會出獨特魅力，也同時具備了引人深思的劇情內涵。

《螢幕判官》今年4月上市首週就勇奪台灣、澳門App Store付費下載排行冠軍、Steam平台台灣區排行冠軍、超過百位實況主在線直播、App Store遊戲曝光逾2億人次、最高1萬1000人同時在線觀看直播等傲人成績。

光穹遊戲創業團隊也參加「2018武漢•金銀湖盃第四屆海峽兩岸青年創新創業大賽」台灣菁英賽，順利入圍十強晉級武漢複、決賽，最後並獲得3等獎肯定，團隊行銷長陳崑元表示，光穹公司近40％的獲利來自中國市場，這次參賽新作螢幕判官，除測試中國網民的接受度，瞭解中國平台實況主、線上新聞露出等最新資訊，也能建立網路商機與口碑。

龍華科大校長葛自祥表示，光穹遊戲是遊戲系及資網系同學由學校創新育成中心輔導成立，學校自1999年成立多媒體與遊戲發展科學系後，是全國第1所以遊戲命名的科系，培養遊戲程式設計、遊戲企劃與動畫繪圖等數位內容人才，日前更斥資千萬打造Mac多媒體實驗室，結合專業師資，確保學生所學與業界零隔閡。

(中時 )